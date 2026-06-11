La provincia de San Juan se alista para recibir la segunda edición del festival gastronómico S.A.B.O.R. Sanjuanino, un encuentro que busca consolidar los "Saberes Alimentarios Basados en Orígenes Regionales" como un pilar del desarrollo local. En la presentación oficial del evento, autoridades gubernamentales destacaron que la gastronomía dejó de ser un área aislada para convertirse en un eje que atraviesa diversos sectores estratégicos de la economía sanjuanina.

El subsecretario de Turismo, Juan Castañares, resaltó a DIARIO HUARPE durante el lanzamiento la relevancia de generar estos espacios para fortalecer la marca provincial. Según el funcionario, el festival permite “refrendar y revalorizar la gastronomía sanjuanina”, entendiendo que esta es “transversal a cualquier tipo de actividad, a la parte académica, al turismo, a la cultura, a la producción”.

Castañares enfatizó que la propuesta es clave para la atracción de visitantes:

“Muchas veces termina pasando de que el turista que llega a la provincia de San Juan lo elige por la gastronomía, por los sabores sanjuaninos que tiene”.

(Foto DIARIO HUARPE)

Integración público-privada y crecimiento

Por su parte, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, quien encabezó la conferencia en representación del Gobierno provincial, subrayó la madurez que alcanzó el proyecto tras su exitoso debut el año pasado. Para Fernández, la conformación de la mesa organizadora (donde participan la universidad, empresarios hoteleros y gastronómicos, y el sector público) es un indicador del potencial del evento.

“Es un evento que está llamado a crecer. Hay una integración de áreas que son en las que tenemos que trabajar”.

El ministro destacó además el rol de los organizadores y del sector empresarial para lograr este nivel de integración.

“Acá está la academia, la cultura, el turismo, la producción, el empresariado, el sector público, es decir, hay una integración de áreas”.

Esta sinergia es vista como una preparación fundamental para los desafíos económicos que se avecinan para la provincia.

(Foto DIARIO HUARPE)

El camino de la preparación

El festival, que contará con ferias de productores, foros de cocina regional y rondas de chefs, se enmarca en una política de Estado que busca anticiparse a las demandas del mercado global. Citando la visión del gobernador Marcelo Orrego, Fernández insistió en que estos espacios forman parte de un plan de alistamiento institucional y social.

“Las oportunidades no llaman a la puerta, no piden permiso. Las oportunidades llegan y si uno no está preparado para aprovecharlas pasan de largo”, reflexionó el ministro de Producción, asegurando que desde la gestión provincial están convencidos de que deben “abordar todos esos caminos de preparación” para que San Juan sea un destino competitivo y productivo.

El evento en el Centro Cultural Conte Grand será, de esta manera, una vidriera de la identidad local y un motor para los productores regionales.