Del frío de la mañana al calor por la tarde, el tiempo en San Juan este jueves

San Juan atraviesa una jornada de contrastes marcados en el clima. Luego de un amanecer con temperaturas que se situaron en los 3º, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un incremento notable del calor para el resto del día. La llegada de viento desde el sector oeste impulsará el termómetro hasta alcanzar los 26º de máxima.

Este fenómeno generará una amplitud térmica que superará los 20º entre el inicio y el pico de la tarde. Respecto al estado del cielo, se mantendrá entre algo y parcialmente nublado durante gran parte de este jueves 16 de julio. El viento comenzará a soplar con mayor fuerza a partir del mediodía y se manifestará con ráfagas intensas durante la tarde y las horas nocturnas.

Finalmente, el ingreso de estas corrientes de aire favorecerá un nuevo descenso de la temperatura hacia el cierre del día. Por este motivo, el ambiente volverá a sentirse fresco durante la noche, lo que invita a los sanjuaninos a estar prevenidos ante los cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.