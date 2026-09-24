La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el país celebrará elecciones, aunque evitó anunciar un cronograma concreto. “En Venezuela habrá elecciones”, afirmó durante su discurso en Nueva York.

Rodríguez sostuvo que será el pueblo venezolano el que determine el “momento correcto” para convocar a las urnas y señaló que las instituciones deberán estar preparadas para garantizar un proceso que, según afirmó, será inclusivo y transparente.

La mandataria interina también indicó que su gobierno abrió conversaciones con sectores de la oposición con el objetivo de establecer condiciones para un futuro proceso electoral. Según Reuters, presentó esos comicios como parte de una transición hacia una “democracia plena”.

Sin una fecha definida para las elecciones

Pese al anuncio realizado ante la ONU, Rodríguez no precisó cuándo podrían celebrarse las elecciones. En su exposición vinculó además el futuro proceso electoral con la situación económica y política que atraviesa Venezuela.

Estados Unidos, por su parte, viene planteando que el proceso político venezolano debe culminar con elecciones libres y justas. El tema también formó parte de las conversaciones mantenidas esta semana entre funcionarios estadounidenses y venezolanos.

El acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos

Durante su intervención, Rodríguez también agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, por avanzar en la recomposición de las relaciones diplomáticas y de cooperación entre Washington y Caracas.

La declaración ocurrió después del encuentro que ambos mantuvieron en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU. Las conversaciones entre los dos gobiernos también incluyen cuestiones económicas, energéticas y la reestructuración de la deuda venezolana.

Rodríguez ocupa de manera interina la presidencia venezolana desde enero, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Desde entonces, el nuevo escenario político abrió un proceso de diálogo con Washington y conversaciones sobre el futuro institucional del país.