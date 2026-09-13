Una delegación de la CGT encabezada por el secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera y titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, junto al co-secretario Cristian Jerónimo, mantuvo este sábado una audiencia con el Papa León XIV en el Vaticano, donde expusieron en detalle la compleja crisis social y económica que atraviesa el país.

El encuentro se llevó a cabo en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur. Del cónclave también participaron otros referentes del sector productivo y social, como el titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, y el expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja.

Radiografía de la crisis y advertencia por el ajuste

Durante la audiencia, los representantes gremiales plantearon al Sumo Pontífice el profundo deterioro social, la caída del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, la precarización laboral, el endeudamiento de los hogares y las dificultades para generar empleo estable y con derechos bajo la administración de Javier Milei.

Tras la reunión, Martínez señaló que le transmitieron al Papa que "se encontrará con una Argentina con mucha tristeza" como consecuencia de "un ajuste extremadamente severo". Por su parte, el Santo Padre abogó por avanzar hacia modelos de desarrollo más humanos, sostenibles y solidarios, haciendo hincapié en la necesidad de proteger a los sectores en riesgo de exclusión.

El impacto de la inteligencia artificial en el trabajo

Además de la coyuntura socioeconómica, la delegación sindical dialogó con el Papa sobre el avance de la inteligencia artificial y su impacto directo en el mercado laboral.

Desde la CGT advirtieron que la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos productivos no puede quedar librada de manera exclusiva a las decisiones empresariales ni desarrollarse a espaldas de los trabajadores y sus organizaciones representativas.

Esta cumbre en el Vaticano adquiere una fuerte dimensión política y simbólica de cara a la gira regional prevista para noviembre, la cual marcará la llegada del Papa León XIV a la Argentina, además de incluir visitas a Uruguay y Perú.