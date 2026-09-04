Enrique Delgado tomó posición sobre una de las principales discusiones que atravesará al oficialismo sanjuanino rumbo a 2027. El secretario de Seguridad eligió la continuidad de la fórmula integrada por Marcelo Orrego y Fabián Martín y dejó una definición concreta sobre su preferencia: “Equipo que gana no se toca”.

Consultado en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, sobre la posibilidad de que el gobernador busque la reelección y sobre quién debería acompañarlo en la fórmula, Delgado no esquivó la respuesta. “De mi parte, si yo puedo incidir en la toma de decisión o hacer mi aporte, Orrego-Martín”, afirmó.

El funcionario consideró que la dupla que llevó al oficialismo al triunfo en 2023 debería mantenerse para la próxima elección provincial. “Sería para nosotros una fórmula muy competitiva y, bueno, ya tuvo éxito, como cualquier técnico. Equipo que gana no se toca”, sostuvo.

La definición de Delgado no implica que la fórmula esté resuelta dentro del espacio, pero sí expone su posición frente a una discusión que comenzará a ganar volumen a medida que se acerque el calendario electoral. Para el secretario de Seguridad, Marcelo Orrego es el candidato natural del oficialismo y la prioridad política del equipo debe ser su reelección.

“El único objetivo como secretario de Seguridad, como Enrique Delgado, como parte del equipo de Marcelo Orrego, es que Marcelo Orrego sea reelegido en el 2027”, aseguró.

Sin embargo, Delgado también advirtió que antes de avanzar en definiciones sobre alianzas y calendario electoral será necesario conocer qué posibilidades habilitará el marco legal. Consultado sobre si San Juan debería votar junto con la Nación o en una fecha diferente y sobre una eventual relación electoral con La Libertad Avanza, puso el foco en la ley.

“Primero hay que ver la ley, lo que la ley posibilite en cuanto a la construcción de espacios”, manifestó.

En ese sentido, consideró que hoy existen coincidencias importantes entre el Gobierno provincial y la administración nacional. Delgado señaló que, particularmente en materia de seguridad, la relación permite construir acuerdos aun cuando puedan existir diferencias.

“No tenemos muchas diferencias. Además, en materia de seguridad, trabajamos en conjunto y nos ponemos de acuerdo inmediatamente”, afirmó. “Por ahí hay disensos, pero los acuerdos se logran”, agregó, al sostener que ambos espacios tienen “el mismo Norte”.

Mientras expresa su preferencia sobre la fórmula que debería encabezar el oficialismo, Delgado evitó proyectarse como candidato para 2027. El secretario recordó que la seguridad es un área de dedicación permanente y aseguró que una postulación electoral no forma parte hoy de sus prioridades.

“Uno está tan inmerso en la función que esa realidad hoy no está en mi cabeza, el tema de candidato a algo”, señaló.

Así, Delgado separó su futuro personal de la discusión central que, a su entender, deberá encarar el oficialismo. Mientras él asegura que hoy está concentrado en la gestión, su posición para 2027 quedó expuesta: si puede hacer un aporte a la decisión política, su fórmula es Orrego-Martín.

Textuales

Enrique Delgado / Secretario de Seguridad