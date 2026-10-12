El abogado Gregorio Dalbón solicitó a la Justicia la detención del ministro de Economía, Luis Caputo; del presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; y del director de la entidad, Juan Curutchet, a raíz de las operaciones con derivados de oro llevadas a cabo por la institución durante 2025.

El letrado adelantó que la ampliación formal de la denuncia se presentará este martes ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Eduardo Taiano, pidiendo que la causa sea tratada "con seriedad".

En declaraciones televisivas, Dalbón precisó que las maniobras deben investigarse bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5, del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin descartar otras calificaciones legales.

Entre ellas, apuntó a la posible configuración de una asociación ilícita, situando a Luis Caputo como jefe de la estructura, y remarcó que será la Justicia la encargada de determinar los roles y responsabilidades de los implicados.

Obstrucción judicial y el impacto contable de la AGN

Consultado sobre el paradero del oro, el abogado sostuvo que el magistrado y el fiscal tienen la responsabilidad de investigarlo. Asimismo, justificó el pedido de arresto al señalar que, aunque formalmente no se advierte un peligro de fuga, está comprobado que los funcionarios obstruyeron a la Justicia y mintieron en base a los exámenes presentados por la Auditoría General de la Nación (AGN).

De acuerdo con el informe de la AGN, las operaciones con derivados de oro arrojaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares con egresos de divisas.

El documento detalla que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines de cobertura —posición que ya no mantenía al cierre de 2025—, registrando un resultado negativo por opciones de $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) y de $68.362 millones (62,8 millones de dólares) en primas de opciones. En contraste, la tenencia de oro reflejó una ganancia contable por diferencias de cotización de $8.002.500 millones.

Ante este panorama, la presentación judicial no solo requiere las detenciones, sino también la prohibición de salida del país para los denunciados, la prohibición de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación vinculada, y la restricción de contacto con funcionarios, auditores y testigos. Paralelamente, el ministro Caputo encabeza otros frentes, viajando a Tailandia para participar de la Asamblea del FMI sin una definición clara sobre la tercera revisión.

El antecedente de la denuncia legislativa de Marcela Pagano

Esta ofensiva judicial se acopla al camino iniciado previamente por la diputada nacional Marcela Pagano. El pasado 10 de agosto, la legisladora comunicó a través de sus redes sociales la formulación de una denuncia penal contra Caputo y Bausili, alertando que casi $4 billones de fondos públicos quedaron sin un destino públicamente trazable y criticando la respuesta evasiva del titular del Banco Central, quien se limitó a contestar que "en algún lado están".

Pagano sentenció en su momento que dicha contestación institucional "no alcanza", ratificando que los recursos de los argentinos no pueden administrarse bajo una "caja negra" y exigiendo que los funcionarios rindan cuentas ante la Justicia sobre quién dio la orden, dónde estuvo cada peso y quiénes resultaron beneficiados.