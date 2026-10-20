La indignación y la profunda preocupación crecen entre los residentes de la localidad de Jáchal debido a la formación de un basural clandestino a la vera de la Ruta Provincial 491. Este foco contaminante se ubica en las inmediaciones del tradicional Escudo de La Falda y a pocos metros del Dique Los Cauquenes, un punto emblemático de gran valor paisajístico y turístico para el departamento del norte sanjuanino.

Según expresaron los vecinos, personas desaprensivas arrojan constantemente en la zona diversos tipos de desperdicios, que incluyen escombros, materiales de construcción, ropa en desuso y basura doméstica. Sin embargo, la situación más alarmante la constituye el desecho recurrente de restos orgánicos provenientes de ganado vacuno y equino faenado, tales como vísceras, pieles, cueros y huesos que quedan expuestos a la intemperie.

Un grave riesgo sanitario para la comunidad

El vertedero ilegal representa una seria amenaza para el medio ambiente y la salud pública. La descomposición de los residuos orgánicos genera olores insoportables, proliferación de insectos y la atracción de animales carroñeros que impactan en el ecosistema. Los habitantes de La Falda manifiestan estar cansados de reclamar y exigen soluciones urgentes para erradicar el basural.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el periodista Rafael Aravena, integrante del diario online Actualidad Jachallera, brindó detalles del alarmante hallazgo registrado tras recorrer el sector. "No es una problemática de ahora, es una problemática que se va agudizando", advirtió Aravena sobre la acumulación descontrolada de basura en el trayecto.

Restos de faena y señalamientos a comercios

Al referirse al origen de los desechos orgánicos, Aravena apuntó hacia sectores comerciales de la zona. "Aparentemente son comerciantes del rubro carnicería los que están arrojando sus residuos ahí", afirmó. Además de vacunos, Aravena constató la presencia de diversos restos animales: "Te vas a encontrar de todo. Las pieles sí son de vaca y también hay cráneos que habría que identificar si son de equinos u otros animales ".

Aravena reveló que la bronca de los vecinos es generalizada, ya que se conoce la identidad de los responsables, pero existe temor a denunciarlos de forma directa. "Los mismos vecinos han visto quiénes son, los han logrado identificar, lo que pasa es que no se animan a denunciar porque en Jáchal nos conocemos todos", explicó. Por ello, remarcó la importancia de la difusión mediática: "Que la nota sirva como precedente para que dejen de hacer lo que están haciendo".

La acumulación de restos orgánicos provocó también la alteración del comportamiento de las especies locales. Aravena detalló que se observó la llegada atípica de aves carroñeras a zonas urbanizadas. "Están tirando restos de las faenas, entonces los cóndores van a eso y los tenemos en las distintas localidades", alertó el periodista.

Gestiones desatendidas

Ante la gravedad del foco infeccioso, Aravena intentó gestionar la intervención de las autoridades locales. Sin embargo, la respuesta del municipio hasta ahora a sido nula. "Yo les he pasado el link a la gente del área de Ambiente del Municipio de Jáchal y solo me han clavado el visto, todavía no me contestan nada", aseveró.

Finalmente, Aravena vinculó este escenario clandestino con la falta de infraestructura de faenamiento en la región. "En Jáchal nos hace falta una planta de faenamiento. Si hubiésemos tenido el matadero en condiciones, se encargarían de procesar todos esos desperdicios", concluyó.