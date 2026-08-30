Organizaciones ambientalistas denunciaron daños sobre un humedal de Campana, Buenos Aires, donde la empresa Brenna Desarrollistas impulsa Bahías del Paraná, un emprendimiento de “chacras náuticas” proyectado sobre unas 287 hectáreas linderas al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.

Según la Asamblea Socio Ambiental Campana (ASAC), en el predio ya se realizaron desmontes y movimientos de suelo a gran escala para modificar el terreno y reducir su inundabilidad. Los ambientalistas aseguran que se abrieron canales, se elevó el nivel del suelo y se trasladó maquinaria pesada en barcazas para avanzar con las tareas, aunque todavía no comenzó la construcción de las viviendas.

La organización también cuestiona la falta de respuestas de la Municipalidad de Campana. Arturo Remedi, integrante de ASAC, afirmó que presentaron un pedido de información ambiental ante el Ejecutivo municipal para conocer los posibles impactos del emprendimiento, pero que no obtuvieron respuesta.

Las denuncias son acompañadas por Vecinos en Defensa de Los Cardales y Río Luján, conocida como Vecinos del Humedal, y por la Red del Río Luján. Las entidades sostienen que el área debería ser preservada y recuerdan que Campana cuenta desde 2017 con una ordenanza que prohíbe modificar humedales.

También advierten por un camino dentro del parque

La controversia se extiende al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Los ambientalistas sostienen que el proyecto prevé un acceso terrestre desde la ruta Panamericana que requeriría atravesar el área protegida.

Jorge Svaton, integrante de Vecinos del Humedal, explicó que actualmente el sector donde se proyecta el emprendimiento solo tiene acceso por lancha. Según su interpretación, la conexión con la Panamericana obligaría a construir un camino dentro del parque nacional.

La preocupación aumenta porque, de acuerdo con las organizaciones, el trazado podría afectar un sector de reserva estricta, donde el ingreso está restringido. Por ese motivo, reclaman conocer con precisión cuál es el proyecto de acceso y qué evaluaciones ambientales fueron realizadas.

Reclamos ante el Concejo y la Provincia

Hace dos semanas, Remedi utilizó la denominada “banca abierta” del Concejo Deliberante de Campana para pedir que se frene el avance del emprendimiento. Los ambientalistas también llevaron sus reclamos a la Legislatura bonaerense.

Remedi y Felisa Díaz, ambos integrantes de ASAC, se reunieron con la diputada provincial Soledad Alonso para plantear su preocupación. La legisladora sostuvo que existe una responsabilidad de escuchar a quienes defienden el ambiente y trabajar para que Campana avance de manera sustentable.

Las organizaciones también buscan reunirse con la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, mientras cuestionan que sus presentaciones y pedidos de información no hayan tenido respuestas.

La empresa y el municipio no respondieron

Brenna Desarrollistas declinó brindar su posición ante las denuncias formuladas por las organizaciones ambientalistas. La Municipalidad de Campana tampoco respondió a las consultas realizadas sobre el emprendimiento y los cuestionamientos ambientales.

El conflicto deja así planteado un interrogante sobre la compatibilidad entre el desarrollo inmobiliario proyectado, la protección de los humedales y la preservación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en un área considerada estratégica para el ecosistema del norte bonaerense.