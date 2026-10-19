Desde hace varios años, los vecinos de Santa Lucía, en las calles Balcarce y Pellegrini, enfrentan una invasión de moscas que altera su vida cotidiana. La problemática, que afecta actividades familiares, comerciales y deportivas, tiene su origen en una granja avícola ubicada cerca del cementerio municipal y lindera al predio del Club Atlético Argentino. Cansados de convivir con los molestos enjambres y ante la falta de respuestas por parte de los organismos del Estado municipal y provincial, los afectados se unieron para presentar una denuncia formal ante la Policía Ecológica de San Juan.

Investigación judicial en el Segundo Juzgado de Faltas

En diálogo con DIARIO HUARPE, el abogado Juan Manuel Rivero, representante legal de los vecinos denunciantes y del Club Atlético Argentino, brindó detalles sobre el avance de las actuaciones e indicó que la denuncia ambiental fue derivada a la Justicia de Faltas provincial para su investigación.

"A través de la denuncia que se hizo en la Policía Ecológica, la misma dio intervención al juzgado competente, que en este caso es el Juzgado de Faltas", explicó el letrado. "Dentro de ese turno cayó el Segundo Juzgado de Nominación de Faltas y es el que está llevando adelante toda la investigación y las medidas correspondientes", agregó .

Según precisó Riveros, las autoridades judiciales ya pusieron en marcha los primeros pasos procesales para revisar la situación en el lugar y verificar las condiciones del predio señalado como responsable: "E esta semana harán el pedido de la documentación correspondiente para poder determinar en qué condición está ese criadero y luego determinar las medidas que deben tomar".

El profesional fundamentó además que ese sector de Santa Lucía ha experimentado una profunda transformación residencial: "Hoy toda esa zona es principalmente residencial, con barrios privados, instituciones deportivas y comercios. No pueden coexistir todo eso con un criadero de animales al lado. Independientemente de que el criadero pueda estar hace muchos años ahí, esto no se resuelve por antigüedad", afirmó.

Un estudio biológico científico confirma el foco infeccioso

Un pilar central de la presentación realizada por los vecinos es un riguroso estudio biológico llevado a cabo por una institución local de reconocido prestigio. Se trata del informe técnico "Relevamiento de abundancia de moscas dentro del predio del Club Atlético Argentino y sus inmediaciones", elaborado en agosto de 2026 por el Grupo de Estudio en Diversidad de Invertebrados y Artropodología Aplicada (Gedinaa), a cargo de los doctores Leonardo Díaz Nieto y Fernando Aballay, junto a la licenciada Sofía Torés.

El relevamiento de abundancia se ejecutó mediante un diseño de muestreo indirecto con trampas cebadas ubicadas en el predio del club y sus alrededores (Sitio 1) y en un sector de control situado a 1.250 metros de distancia (Sitio 2).

A pesar de realizarse a mediados de julio, en plena temporada invernal donde las bajas temperaturas limitan la actividad de los insectos, los biólogos capturaron un total de 1.512 moscas.

Los análisis estadísticos confirmaron que en el área aledaña al establecimiento avícola existió una presencia significativamente mayor de la familia Muscidae (mosca doméstica), registrándose 467 individuos en el Sitio 1 frente a 158 en la zona de control.

El informe concluyó que el guano de ave y la humedad favorecen su reproducción masiva, advirtiendo que la especie actúa como vector mecánico de más de 65 patógenos (Salmonella, Shigella, E. coli) y se multiplicará en primavera y verano.

El calvario diario de los vecinos y el impacto en las instituciones

DIARIO HUARPE dialogó también con vecinos sobre la problemática diaria. Celeste Gonzales, del gimnasio del Club Atlético Argentino, relató: "En el gimnasio nos molesta por el simple hecho de que la gente está entrenando y es incómodo. Las moscas se les apoyan todo el tiempo y aparte el gimnasio no se puede ventilar; tenemos que tener siempre las ventanas cerradas y los ventiladores prendidos. Es la cuarta vez que fumigamos dentro del club y la problemática sigue estando. Por más que tomemos medidas, la mosca no se va".

Celeste Gonzales.

Por su parte, Elizabeth Onsalo, del Centro Comercial e Industrial de Santa Lucía, aseveró: "Los socios nos piden solucionar esto urgentemente. Prácticamente no se puede estar tranquilos un fin de semana compartiendo un asado en familia. Traemos de Mendoza un veneno que sale en dólares, es bastante caro. Con eso dábamos algo de solución, pero la mosca no se va y vemos que se ha multiplicado. Ni con los equipos municipales más esa inversión en dólares hemos podido. Los socios están dejando de acudir al club por esta situación".

Elizabeth Onsalo.

A la espera de una solución definitiva

El abogado Juan Manuel Riveros destacó finalmente que la planificación urbana de Santa Lucía contempla la futura construcción del parque público detrás del predio señalado, por lo que entiende que el ordenamiento territorial debería exigir la reubicación de la actividad avícola.

Mientras la causa avanza en el Segundo Juzgado de Faltas con la constatación de condiciones sanitarias y el pedido de documentación legal, las familias e instituciones de Santa Lucía aguardan una resolución firme que ordene el saneamiento ambiental o la clausura preventiva del criadero, devolviendo la salubridad al vecindario.