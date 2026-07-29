Denunciaron por fraude a una prestadora minera y secuestraron vehículos

Una investigación penal por presunta defraudación contra los propietarios de la firma Visma Vial SRL desencadenó múltiples procedimientos en distintos puntos de la provincia. La causa, incoada a partir de las acciones promovidas por las entidades Banco San Juan y Banco Supervielle, derivó en el secuestro de 11 rodados, entre camionetas y camiones, además de diversa documentación de interés para el proceso.

El conflicto se originó tras la firma de contratos de leasing comercial, mediante los cuales los acusados de apellido Varela adquirieron los vehículos destinados a prestar servicios a la actividad minera. Al cesar los contratos comerciales con el sector extractivo, la firma habría discontinuado el pago de las cuotas correspondientes al financiamiento bancario. Ante la falta de cancelación y la posterior negativa a restituir las unidades a sus propietarios legítimos, la Segunda Circunscripción Judicial dispuso la realización de medidas cautelares bajo la carátula de retención indebida.

Bajo la instrucción del fiscal Sohar Aballay, integrante de la UFI Norte, personal policial coordinó la ejecución de los mandamientos judiciales. Fuentes allegadas al expediente precisaron que las unidades eran subalquiladas a terceras compañías. En la localidad de Rodeo, en la residencia de uno de los sospechosos, las autoridades incautaron una camioneta Ram y un camión.

Simultáneamente, un despliegue en el departamento Rivadavia, con la colaboración de la brigada pertenenciente a la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, concretó la incautación de una camioneta Toyota en la vivienda de la expareja de uno de los imputados. Asimismo, los efectivos inspeccionaron una firma comercial ubicada en Chimbas, donde presumiblemente se rentaban los activos, logrando recolectar documentación probatoria.

Luego del impacto de los allanamientos, las partes querelladas pusieron a disposición del tribunal el resto de los activos involucrados en la maniobra. Quedaron bajo depósito y custodia judicial un total de tres camiones y cinco camionetas Toyota adicionales. Mientras los 11 bienes permanecen bajo resguardo de la Justicia, el Ministerio Público Fiscal evalúa la formalización de la investigación penal contra los responsables.