Caso Naturgy en Chimbas: el juez espera informe clave del municipio

El conflicto legal por el depósito de Naturgy SA, ex Energía San Juan, en Chimbas entró en una etapa decisiva. Tras el vencimiento, el 31 de julio, del plazo otorgado para que la empresa regularizara su situación administrativa y presentara las habilitaciones correspondientes, la firma pidió una prórroga y la Justicia solicitó informes a la Municipalidad de Chimbas antes de resolver.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Marcelo Espósito, titular del Primer Juzgado de Faltas de San Juan, explicó que los apoderados de Naturgy realizaron una presentación formal para extender el plazo fijado en la audiencia de vista de causa. El pedido está relacionado principalmente con las habilitaciones municipales del predio ubicado entre las calles Benavídez, Necochea, Oro y Luna.

Pedido de informes

Ante la solicitud, el juzgado libró un oficio a la Municipalidad de Chimbas para que detalle el estado de los trámites y precise si existen demoras en el otorgamiento de las habilitaciones.

“Hemos mandado un oficio a la municipalidad para que nos informe cuál es la situación de la habilitación, si se ha concedido o no y si se va a conceder”, señaló Espósito.

El municipio cuenta con cinco días hábiles para responder. Con esa información, el juzgado podrá evaluar si la empresa mostró avances concretos para regularizar el predio o si corresponde dictar sentencia y aplicar las sanciones previstas en el Código de Faltas.

La causa se inició a partir de reclamos de vecinos de la zona. La Municipalidad de Chimbas presentó la denuncia y, tras apelaciones y la intervención de la Cámara de Paz, el expediente quedó bajo la órbita del Primer Juzgado de Faltas.

Robos y riesgo ambiental

Mientras avanza el trámite judicial, los vecinos y las empresas cercanas mantienen sus reclamos por la falta de cierre perimetral del terreno, de casi siete hectáreas.

El domingo 2 de agosto, la bodega Enav SA, ubicada junto al predio, sufrió un nuevo robo. Según denunciaron sus responsables, los delincuentes ingresaron a través del baldío de Naturgy y cortaron alambres de seguridad durante el cambio de turno de los guardias.

“Mientras el baldío de Naturgy siga sin cierre perimetral, siempre vamos a sufrir los robos. Esta vez nos tocó a nosotros, pero le podría haber pasado a cualquiera”, expresaron desde la empresa afectada.

A la preocupación por la inseguridad se suma el posible impacto ambiental. Inspecciones anteriores detectaron unos 1.200 metros cúbicos de escombros y 230 transformadores en desuso. Parte de esos equipos contendría aceites minerales y mezclas de hidrocarburos considerados residuos peligrosos.

También se observó que la empresa no contaría con los registros exigidos para actuar como generadora o transportista de esos residuos, una situación que podría agravar su posición en el expediente.

Las posibles sanciones

Si el informe municipal confirma que Naturgy no avanzó con las habilitaciones o incumplió las normas locales, la firma podría afrontar multas superiores a los $15.000.000.

Además, el juzgado podría ordenar la clausura del establecimiento o imponer medidas urgentes para reducir los riesgos ambientales y de seguridad. La definición quedará supeditada a la respuesta que la Municipalidad de Chimbas deberá remitir durante los próximos días.