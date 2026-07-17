Desde las 15 del domingo, no habrá colectivos en San Juan por el Mundial

El Ministerio de Gobierno de la provincia, mediante la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Dirección de RedTulum, comunicó que este domingo 19 de julio de 2026 se interrumpirá de forma completa el servicio de colectivos. La medida entrará en vigencia a partir de las 15:00 horas y coincide con la final de la Copa del Mundo que disputará la Selección Argentina contra el conjunto de España.

Las autoridades explicaron que la prestación del servicio permanecerá suspendida hasta la finalización de los eventuales festejos en la vía pública, en caso de que estos se produzcan. Esta determinación se mantendrá activa de manera estricta hasta que ocurra la desconcentración total de los simpatizantes que asistan a las calles.

Desde los organismos oficiales argumentaron los motivos detrás de esta interrupción preventiva del transporte. La medida fue adoptada con el objetivo de resguardar la integridad de las unidades del transporte público y la seguridad de los choferes, priorizando el normal restablecimiento del servicio una vez que las condiciones lo permitan.

Por este motivo, se solicita a los usuarios tomar las previsiones necesarias y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Ministerio de Gobierno y de RedTulum para conocer el momento exacto en que se reanudará la circulación de las líneas.