El mercado laboral argentino continúa acumulando indicadores que reflejan un escenario de creciente fragilidad. A la caída sostenida del empleo privado registrado y a una actividad industrial que sigue operando muy por debajo de su potencial, ahora se suma un nuevo dato que expone la magnitud del ajuste en las empresas: casi siete de cada diez compañías realizaron despidos durante el primer semestre de 2026.

Así surge de un relevamiento elaborado por la plataforma de empleo Bumeran, que consultó tanto a profesionales de Recursos Humanos como a trabajadores de distintos sectores. El informe mostró que el 67% de los especialistas en RR.HH. aseguró que en su empresa hubo desvinculaciones entre enero y junio, mientras que el 69% de los trabajadores afirmó haber atravesado la misma situación en su lugar de trabajo.

Los resultados reflejan una coincidencia entre la percepción de quienes gestionan el empleo y quienes forman parte de las organizaciones, consolidando un panorama marcado por la reducción de plantillas y la búsqueda de recortes de costos por parte de las empresas.

De acuerdo con el estudio, la reducción de costos fue el principal motivo señalado para justificar los despidos, seguida por procesos de reorganización interna y reestructuración de las compañías.

Despidos en alza

El relevamiento privado coincide con la evolución que muestran las estadísticas oficiales sobre el empleo registrado. Según los últimos datos difundidos sobre la base de información de la Secretaría de Trabajo, el sector privado perdió 128.600 puestos de trabajo registrados en los últimos doce meses, una caída que evidencia las dificultades que atraviesa el mercado laboral para recuperar los niveles de empleo.

El retroceso del empleo formal alcanza a distintos sectores de la economía y refleja que la recuperación de algunos indicadores macroeconómicos todavía no logra traducirse en una mejora sostenida de la demanda de trabajo.

La situación del empleo también encuentra explicación en el comportamiento de la actividad industrial. El último informe del INDEC sobre utilización de la capacidad instalada mostró que más del 40% de la capacidad productiva del país permanece ociosa, una señal de que buena parte del aparato industrial continúa funcionando muy por debajo de sus posibilidades.

Esta situación limita la necesidad de incorporar personal, desalienta nuevas inversiones y, en muchos casos, obliga a las empresas a reorganizar su estructura de costos para sostener la actividad.

Además, la utilización desigual de la capacidad instalada evidencia que la recuperación económica continúa siendo muy heterogénea entre los distintos sectores productivos, con ramas que logran sostener su nivel de actividad y otras que permanecen lejos de los niveles históricos de producción.

Convergencia

Tomados en conjunto, los distintos datos describen un mismo escenario. Por un lado, el estudio privado revela que el 67% de las empresas ya realizó despidos durante el primer semestre del año. Por otro, las estadísticas oficiales muestran que el empleo privado registrado perdió 128.600 puestos en un año. A eso se suma una industria que mantiene más del 40% de su capacidad instalada sin utilizar, reflejando que la actividad productiva todavía no alcanza un nivel suficiente para impulsar una recuperación sólida del empleo.

La coincidencia entre estos indicadores refuerza las señales de preocupación sobre la evolución del mercado laboral argentino, donde la desaceleración de la inflación y algunos signos de estabilidad macroeconómica aún no logran traducirse en una mejora concreta para el empleo formal ni en una recuperación generalizada de la producción

