El informe “Deterioro y resquebrajamiento de la estructura social del trabajo en la Argentina” del Observatorio de la Deuda Social de la UCA analiza lo ocurrido con el empleo en la argentina en la última década (2010-2025) y lo califica como una “desintegración laboral sin desempleo”.

El estudio sostiene que la desocupación no aumenta porque muchas personas terminan insertándose en empleos informales o de ‘microinformalidad de refugio’, en un contexto de mayor precarización y peores condiciones salariales, incluso dentro del trabajo registrado.

Uno de los datos centrales del informe, elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares Total Urbana, señala que entre los trienios 2011-2013 y 2023-2025, subió un 5,4% la cantidad de personas que pasaron de la desocupación al autoempleo informal (del 24,1% a 29,5%).

En paralelo, las personas que accedieron a un empleo asalariado privado o público cayeron 4,5% (del 24,1% al 19,6%) y las que pasaron de un empleo asalariado al autoempleo informal aumentó 1,4% (de 4,8% a 6,2%).

“La pauta de movilidad se ha vuelto más regresiva, con mayor protagonismo del sector microinformal de refugio, de la precarización y los bajos ingresos”, señala el informe realizado por los investigadores Ramiro Robles, Alejo Giannecchini y Valentina Ledda.

Y explica que el proceso de “desintegración laboral sin desempleo” marca un “patrón de crecimiento incapaz de articular demandas de empleo de calidad con la expansión de sectores productivos dinámicos”.

El informe señala el periodo analizado entre 2010-2025 como uno de estancamiento e inestabilidad económica, fragmentación institucional y heterogeneidad estructural, y explica que “el caso argentino constituye una expresión de informalidad estructural, flexibilización creciente y deterioro remunerativo”.

En cuanto al análisis de los dos años de gestión de Javier Milei, el informe señala que en 2023-2025, los cambios en el mercado de trabajo tuvieron una tendencia negativa con una “reorientación regresiva de las trayectorias” laborales de los trabajadores argentinos.

La “uberización” del trabajo

En ese contexto, el documento del Observatorio de la Deuda Social habla del empleo microinformal --patrones o empleadores de establecimientos de hasta cinco ocupados, cuentapropistas no profesionales, obreros o empleados de microestablecimientos y trabajadoras del servicio doméstico-- y la “uberización” del empleo.

En el primer caso, el informe explica que son sectores con menores ingresos, menos cobertura y mayor exposición a vaivenes económicos, mientras que caracteriza a quienes recurren a plataformas digitales o changas como trabajadores que enfrentan saturación del servicio y menor remuneración. Además, apunta que el sector “uberizado” es ocupado también por personas que completan ingresos insuficientes de otros trabajaos informales o formales.

El informe explica el fenómeno por la pérdida de la participación del empleo de las ramas intensivas de mano de obra como la industria, la construcción y el comercio; mientras que ganaron terreno en la economía los sectores de explotación de recursos naturales, finanzas y servicios empresariales.

En este contexto, el informe del observatorio de la UCA señala que el empleo formal continúa representando la mayor posibilidad de acceder a ingresos más altos y garantía de protección gremial. De todas maneras, indica que incluso en el empleo formal disminuyó la protección laboral con una caída del 4,5% de los trabajadores bajo convenios colectivos.

Como contrapunto, el documento se muestra escéptico de la capacidad de la reforma laboral para revertir el cuadro de situación debido a que desalienta la negociación salarial colectiva y una movilidad ocupacional con mayores pasajes hacia el sector microinformal.

“La movilidad ocupacional reciente no opera como canal de integración o ascenso, sino como ajuste defensivo de los trabajadores”, sintetizó finalmente, el informe de la UCA.

