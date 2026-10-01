La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya comenzó a generar un fuerte movimiento turístico hacia Buenos Aires. A menos de una semana del partido que el capitán disputará el martes 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental, las búsquedas de vuelos y pasajes en micro se dispararon desde distintas ciudades del país.

El dato más llamativo se registró en Rosario: las búsquedas de vuelos hacia Buenos Aires crecieron casi 5000% interanual, según datos de Despegar. En el caso de los micros hacia Retiro, las consultas para los días previos al encuentro aumentaron 64% respecto de la misma fecha de 2025.

San Juan, entre las ciudades que más consultan

El fenómeno también alcanzó a San Juan. Según Carlos Nuñez, director ejecutivo del Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (FACVE), las agencias registraron una alta demanda desde ciudades como San Juan, Córdoba y Rosario, además de consultas provenientes de turistas internacionales y de países limítrofes.

El crecimiento no representa un aumento general de los viajes hacia Buenos Aires. En Plataforma 10, las búsquedas hacia Retiro avanzaron apenas 2% interanual en términos generales, mientras que para los dos días anteriores al partido el incremento llegó al 64%.

En los vuelos, las búsquedas nacionales hacia Buenos Aires crecieron 122%. Después de Rosario, los mayores incrementos se registraron desde Jujuy, con 230%; San Rafael, Neuquén y Salta, con 215%; y Tucumán, con 200%.

El anuncio del partido cambió la demanda

El movimiento comenzó a crecer apenas se confirmó la fecha de la despedida. Desde el 15 de septiembre, las búsquedas de micros hacia Retiro para el 5 y 6 de octubre se duplicaron y al día siguiente volvieron a subir otro 70%.

El máximo se produjo el 22 de septiembre, cuando las consultas llegaron a ser 1400% superiores al promedio registrado antes de que se confirmara el encuentro.

La venta de entradas generó otro salto. El 24 de septiembre se convirtió en el segundo día con mayor cantidad de búsquedas de toda la serie, con un volumen 30% superior al de la jornada anterior.

En el caso de los vuelos, Almundo registró inicialmente un aumento cercano al 565% en las consultas diarias para viajar a Buenos Aires. Después del inicio de la venta de entradas, las compras crecieron aproximadamente 150%.

La mayoría busca llegar un día antes

Los viajeros que optan por el micro muestran una tendencia marcada: el 5 de octubre concentra cerca de dos de cada tres búsquedas hacia Retiro para esas fechas.

Esto indica que una parte importante de quienes viajarán para presenciar el último partido de Messi con la Selección busca llegar a Buenos Aires apenas un día antes del encuentro.

Cuánto cuesta viajar para ver a Messi

Los precios varían según la ciudad de origen. Para viajar entre el 4 y el 7 de octubre, Despegar ofrecía un paquete desde Rosario por $447.528 por persona, con vuelo directo ida y vuelta y tres noches de alojamiento en un hotel tres estrellas.

Desde Salta, una alternativa similar costaba $932.064 por persona, con desayuno incluido, mientras que desde Neuquén el paquete llegaba a $1.265.465.

El fenómeno, además, trascendió las principales ciudades emisoras de pasajeros y alcanzó a turistas extranjeros y viajeros de países limítrofes que buscan estar presentes en la despedida de Messi de la Selección.