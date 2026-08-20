San Juan registró un caso confirmado de mpox, conocida como viruela símica o viruela del mono, durante 2026. El diagnóstico fue incorporado al Boletín Epidemiológico Nacional N° 821, correspondiente a la semana epidemiológica 31.

De acuerdo con los datos oficiales, la provincia acumula un caso confirmado entre las semanas epidemiológicas 1 y 31. Se trata de una detección reciente, incluida entre los casos confirmados durante las últimas cuatro semanas analizadas. En la última semana epidemiológica no se notificaron nuevos contagios en San Juan.

En total, durante este año se realizaron dos notificaciones asociadas a mpox en la provincia.

Es un caso del clado Ib

Uno de los datos que genera especial atención epidemiológica es que el caso sanjuanino corresponde al clado I, específicamente al subclado Ib. La tipificación fue realizada mediante estudios de laboratorio por el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS “Carlos G. Malbrán”.

En Argentina se detectaron nueve casos del clado I durante 2026. Además del caso de San Juan, se registraron tres en Córdoba, tres en la Ciudad de Buenos Aires y dos en la provincia de Buenos Aires.

El caso sanjuanino forma parte de los cuatro nuevos contagios de clado Ib incorporados en la última actualización nacional. Entre esos pacientes, algunos presentaron antecedentes de viaje a Alemania y Francia.

Cómo evoluciona el paciente

Según el informe epidemiológico, el paciente sanjuanino evolucionó favorablemente de manera ambulatoria y no requirió internación. Las lesiones cutáneas resolvieron completamente.

Tras la confirmación se implementaron medidas de control y seguimiento. Se indicó aislamiento domiciliario, con el uso de una habitación individual, desinfección de superficies de uso común y la prohibición de compartir objetos personales.

También se realizó una investigación de contactos para identificar y efectuar el seguimiento preventivo de personas convivientes y contactos sexuales que pudieran haber estado expuestos.

El informe además señala que la persona diagnosticada no contaba con antecedentes de vacunación contra mpox.

A nivel nacional, con las últimas incorporaciones Argentina llegó a 15 casos confirmados de mpox en 2026. Hasta el momento, los reportes oficiales no señalan cuadros de gravedad entre las personas diagnosticadas.