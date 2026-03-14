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Detención de Sebastián Marset: Líder del Cartel Uruguayo por Narcotráfico
POR REDACCIÓN
Sebastián Marset, líder del Primer Cartel Uruguayo, fue detenido por fuerzas de seguridad de Bolivia con colaboración dela DEA. Es acusado acusado de narcotráfico en Paraguay y Bolivia, y de lavado de dinero en EE.UU.
La agencia ofrecía pagar hasta US$2 millones por colaboración para detenerlo.El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, dijo en conferencia de prensa que la investigación comenzó “hace varias semanas” y que se puso en marcha un operativo policial en dos inmuebles, uno donde estaba Marset y otro donde estaba su grupo de seguridad, que también funcionaba como comando de operaciones.
Primero ingresaron al edificio donde estaba el equipo de seguridad y los “neutralizaron”, informó Oviedo. Luego entraron a la casa de Marset, ubicada “a 8 minutos” del búnker de su escolta, añadió.
El funcionario destacó que no hubo ningún muerto ni herido y que, una vez capturado, a Marset lo trataron “de manera respetuosa”. “No se ha recurrido a ninguna violencia, ni física ni psicológica, sobre él”, señaló.
Reafirmó, además, que Marset no se había entregado, sino que fue capturado.