Sebastián Marset, líder del Primer Cartel Uruguayo, fue detenido por fuerzas de seguridad de Bolivia con colaboración dela DEA. Es acusado acusado de narcotráfico en Paraguay y Bolivia, y de lavado de dinero en EE.UU.

La agencia ofrecía pagar hasta US$2 millones por colaboración para detenerlo.El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, dijo en conferencia de prensa que la investigación comenzó “hace varias semanas” y que se puso en marcha un operativo policial en dos inmuebles, uno donde estaba Marset y otro donde estaba su grupo de seguridad, que también funcionaba como comando de operaciones.

Primero ingresaron al edificio donde estaba el equipo de seguridad y los “neutralizaron”, informó Oviedo. Luego entraron a la casa de Marset, ubicada “a 8 minutos” del búnker de su escolta, añadió.

El funcionario destacó que no hubo ningún muerto ni herido y que, una vez capturado, a Marset lo trataron “de manera respetuosa”. “No se ha recurrido a ninguna violencia, ni física ni psicológica, sobre él”, señaló.

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Reafirmó, además, que Marset no se había entregado, sino que fue capturado.