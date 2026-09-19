Detenido por transportar carne no apta para consumo: iba sin frío y en el piso

Un operativo de control vehicular derivo en la deteccion de una camioneta Ford F-100 que trasladaba 14 reses y media de carne porcina en condiciones de extrema irregularidad sanitaria. El vehiculo era guiado por un hombre de 39 años, de apellido Tejada y domiciliado en 25 de Mayo.

La inspeccion visual del compartimento de carga revelo graves anomalias. La camioneta carecia de la habilitacion correspondiente para la circulacion de productos carnicos y el sistema de refrigeracion del rodado no se encontraba en funcionamiento. Asimismo, el cargamento viajaba sin fajas de seguridad, con varias piezas suspendidas que tenian contacto directo con el piso de la caja.

Al momento de cotejar el cargamento con los papeles presentados, las autoridades observaron una inconsistencia cuantitativa. El remito exhibido, con fecha del 19 de septiembre de 2026, declaraba el traslado de apenas 7 reses y media, la mitad de lo hallado fisicamente en el lugar. El documento tampoco detallaba el origen ni el destino de la mercaderia.

Frente a las faltas observadas durante el procedimiento, se otorgo intervencion a la Jueza de Paz de Sarmiento. La magistrada ordeno la confeccion de las actas de rigor y la formalizacion de las infracciones por las contravenciones sanitarias y documentales detectadas.