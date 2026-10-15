La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró que confía en que Argentina podrá cancelar anticipadamente la deuda que mantiene con el organismo, cuyos vencimientos se extienden hasta 2034. La declaración se produjo este jueves durante un debate sobre la economía mundial realizado en Tailandia, en el marco de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial.

“Serán como Grecia, pagarán por adelantado”, expresó Georgieva al referirse a la posibilidad de que el país adelante el pago de sus compromisos financieros. La funcionaria compartió el panel con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y representantes de Grecia, Tailandia y Nigeria.

La afirmación representa una expectativa de la titular del organismo, pero no implica que exista un anuncio oficial de cancelación anticipada de la deuda ni un calendario confirmado para concretarla.

La respuesta de Luis Caputo

Tras las declaraciones de Georgieva, Caputo respaldó esa perspectiva y sostuvo que el proceso ya está en marcha. “Te sorprenderás, sí. Eso ya está ocurriendo. Es un gran desafío para Argentina”, afirmó el ministro, según consignaron medios nacionales.

Durante su intervención, el funcionario también defendió el rumbo económico del Gobierno, destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y planteó expectativas de un mejor desempeño de la economía argentina en los próximos años.

El encuentro se desarrolló en el marco del debate “Forjar economías resilientes y dinámicas para el futuro”, que reunió a autoridades económicas para analizar los desafíos de la economía global.

La deuda argentina y los compromisos con el Fondo

La posibilidad de adelantar los pagos se plantea mientras el Gobierno mantiene negociaciones con el FMI en el marco del programa económico acordado en 2024. Los equipos técnicos de ambas partes trabajan para avanzar en la tercera revisión del programa, un paso relevante para evaluar el cumplimiento de las metas comprometidas.

El eventual pago anticipado dependerá de la evolución de las cuentas públicas, la disponibilidad de divisas y las decisiones que adopte el Gobierno respecto de sus obligaciones financieras.

Por ahora, las declaraciones de Georgieva expresan confianza en la capacidad futura de pago de Argentina, aunque no modifican por sí mismas las condiciones vigentes de la deuda.