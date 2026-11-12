Deuda salarial a colectiveros: UTA negociará con empresas y no con ATAP

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Juan decidió cambiar su estrategia para intentar resolver el conflicto salarial que mantiene con los empresarios del transporte público. Tras la reunión de delegados realizada este miércoles 11 de noviembre, el gremio resolvió dejar de negociar con la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) y buscar acuerdos individuales con las nueve empresas. El plazo será hasta el lunes 16, cuando evaluarán cómo continuar si no hay avances, con la posibilidad de adoptar medidas que afecten a cada firma en particular.

La decisión fue confirmada a DIARIO HUARPE por Antonio Ruiz, secretario de Finanzas y referente de UTA San Juan, quien explicó que las negociaciones con la cámara empresarial no permitieron alcanzar un entendimiento por las diferencias salariales pendientes.

"Como no llegamos a acordar con la cámara (ATAP), hemos decidido ir viendo las posibilidades de negociar por empresas", sostuvo Ruiz.

El cambio de modalidad apunta a encontrar soluciones particulares, teniendo en cuenta la situación de cada compañía, en lugar de insistir con un acuerdo conjunto que hasta ahora no pudo concretarse.

"Al hacer esto por empresa, se pueden ver distintas posibilidades y opciones", explicó el dirigente, quien remarcó que la prioridad es encontrar una salida al reclamo. "El tema es que resolvamos el conflicto", agregó.

Nueve empresas y negociaciones hasta el lunes

La nueva instancia comprenderá a las nueve empresas del transporte público sanjuanino: La Mayo, Triunfo, Alto de Sierra, Albardón, La Marina, Libertador, La Positiva, Nuevo Sur y Vallecito.

Según precisó Ruiz, UTA ya comunicó su propuesta de negociación individual a las compañías, con la expectativa de que cada una presente alternativas para cancelar las diferencias salariales.

"Ya les hemos hecho llegar la propuesta de acordar. No podemos seguir dialogando con ATAP", afirmó.

En ese sentido, el dirigente explicó que la intención es avanzar considerando las particularidades de cada firma. "La idea es ir analizando realidad por realidad, empresa por empresa", señaló.

El gremio estableció el próximo lunes como fecha límite para esta instancia de conversaciones. En caso de no alcanzar acuerdos, los representantes de los trabajadores volverán a reunirse para definir cómo continuará el reclamo.

"Hasta el día lunes vamos a negociar con cada empresa y, si no, se analizará cómo seguir con los delegados", anticipó Ruiz.

Además, manifestó que mantienen expectativas de encontrar respuestas durante los próximos días. "Esperamos que al lunes tengamos distintas propuestas de las empresas", expresó.

¿Qué pasa con la posibilidad de un paro?

La decisión de abrir negociaciones individuales representa una nueva oportunidad para destrabar el conflicto antes de definir eventuales medidas de fuerza. Sin embargo, la posibilidad de un paro de colectivos no quedó descartada.

La diferencia respecto de los conflictos anteriores es que, bajo este nuevo esquema, las eventuales medidas podrían afectar a determinadas empresas y no necesariamente a todo el sistema de transporte público de manera simultánea. De todos modos, cualquier decisión quedará sujeta a los resultados de las negociaciones y a lo que resuelvan los delegados el lunes.

El reclamo involucra a unos 1.500 trabajadores y comprende diferencias salariales correspondientes a mayo, junio, julio y agosto. Según los datos aportados anteriormente por UTA, la deuda promedio ronda los $430.000 por chofer, lo que representa un monto global estimado de $645 millones.

El antecedente más cercano ocurrió el 7 y 8 de octubre, cuando una medida de fuerza dejó sin colectivos a miles de sanjuaninos durante más de 36 horas. Posteriormente, las negociaciones permitieron destrabar parte de los reclamos, aunque quedaron pendientes las diferencias acumuladas de los meses anteriores.

La falta de acuerdo llevó al gremio a declarar el estado de alerta y asamblea permanente el pasado 4 de noviembre y, posteriormente, a convocar a los delegados para definir los pasos a seguir.

Ahora, con las negociaciones trasladadas a cada empresa, UTA buscará alcanzar acuerdos antes del lunes. Hasta entonces, no hay un nuevo paro anunciado, aunque el resultado de las conversaciones será determinante para conocer cómo continuará el conflicto salarial.