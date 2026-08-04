Un relevamiento de la consultora Zentrix advierte que casi nueve de cada diez argentinos creen que necesitan dos o más trabajos para llegar a fin de mes, mientras que entre los menores de 40 años el 85% no supera el día 20 y el 77% está endeudado.

El trabajo también intentó reconstruir cómo responden los trabajadores frente a esa pérdida de ingresos. Aunque la consultora no realizó una medición específica sobre la cantidad de horas trabajadas, elaboró una estimación a partir de las respuestas obtenidas durante el relevamiento. "Estamos calculando entre 14 y 18 horas de trabajo diario para superar los tres empleos", señaló Claudio Montiel, director de la consultora quien presentó el informe.

Según describió el encuestador, el fenómeno ya no se concentra únicamente en personas con empleos informales o desocupadas, sino que alcanza también a trabajadores registrados que, después de cumplir su jornada habitual, buscan una segunda o tercera actividad para complementar los ingresos.

"Muchos tienen un trabajo de oficina, llegan a su casa a las cinco o seis de la tarde, agarran la bicicleta, la moto o el auto y salen a trabajar cuatro o cinco horas más", relató el director de Zentrix al describir una dinámica que se volvió cada vez más frecuente en los grandes centros urbanos.

La paradoja del bolsillo: menor inflación, pero salarios que no alcanzan

El deterioro del poder adquisitivo de los ingresos se refleja cada vez con más claridad en el consumo de los hogares. Mientras el Gobierno sostiene que la desaceleración de la inflación refleja una mejora de las condiciones económicas, distintos relevamientos privados muestran que una parte importante de la población enfrenta dificultades crecientes para cubrir los gastos cotidianos, necesita sumar más horas de trabajo y recurre al endeudamiento para sostener el consumo básico.

Montiel, durante una entrevista en el canal de streaming de Infobae, donde sostuvo que el desgaste de los ingresos también se traduce en un empeoramiento del humor social.

"Lo que nosotros estamos viendo es un desgaste realmente muy marked en los ingresos y en el humor de la gente", afirmó Montiel al analizar los resultados del relevamiento, que también identificó un crecimiento del número de personas que consideran indispensable tener más de un empleo para sostener sus gastos mensuales.

Uno de los principales indicadores del estudio mostró que el 86,6% de los argentinos cree que hoy se necesitan dos trabajos o más para llegar a fin de mes. Dentro de ese universo, el 45% sostuvo que hacen falta más de tres empleos para cubrir los gastos habituales, una percepción que, según explicó el consultor, refleja la pérdida del poder de compra de los salarios y la necesidad de buscar ingresos adicionales.

Quedarse sin recursos a principios de mes: la barrera del día 5 y el día 20

El relevamiento incorporó además una pregunta destinada a medir hasta qué momento del mes alcanzan los ingresos familiares. En lugar de consultar únicamente si los encuestados llegaban o no a fin de mes, la encuesta ofreció distintas opciones que iban desde el día 5 hasta el cierre del mes, lo que permitió detectar un cambio en los niveles de deterioro. Según explicó Montiel, dos de cada tres personas no logran superar el día 20 con el dinero disponible, un porcentaje que se mantuvo relativamente estable durante el último año. Sin embargo, el fenómeno que más llamó la atención de la consultora fue el crecimiento de quienes aseguran quedarse sin recursos apenas transcurridos los primeros días del mes.

"Cada vez crece más la cantidad de gente que te dice que no llega al 5", sostuvo el director de Zentrix. De acuerdo con los datos del estudio, cuando esa medición comenzó a realizarse, a principios de año, entre el 2,5% y el 3% de los consultados respondía que agotaba sus ingresos antes del quinto día. En la última medición, ese porcentaje trepó al 11,5%, mientras que otro 15% aseguró que no supera el día 10 del mes.

La situación de los menores de 40 años y el endeudamiento para comer

Montiel remarcó que ese deterioro aparece acompañado por un incremento del endeudamiento y una mayor presión sobre quienes intentan sostener el nivel de consumo mediante actividades laborales adicionales. "No es solamente que 2 de cada 3 no superan el 20 de cada mes, sino que el 15% de la gente no supera el 10", explicó durante la entrevista. La situación resulta todavía más marcada entre los menores de 40 años. La segmentación realizada por la consultora mostró que el 85% de ese grupo etario no consigue llegar al día 20 con sus ingresos y que el 77% registra algún tipo de deuda. Para Montiel, ambos indicadores forman parte del mismo fenómeno económico.

"Hay todo un combo donde el problema financiero y los salarios que no alcanzan se están empezando a complicar cada vez más", Claudio Montiel.

Durante la entrevista también fue consultado por las declaraciones del presidente Javier Milei respecto del endeudamiento de la población. Montiel sostuvo que escuchó esos dichos y consideró que "falta un poco de empatía" frente a la realidad que reflejan los datos obtenidos por la consultora. Montiel explicó que más del 75% de las personas que toman deuda no lo hacen para adquirir bienes durables ni para realizar inversiones o mejoras en sus viviendas, sino para afrontar gastos corrientes vinculados con la alimentación, los servicios o el funcionamiento cotidiano del hogar. En ese contexto, señaló que se multiplicaron las promociones con tarjetas de crédito y los planes de cuotas en supermercados y mayoristas, mecanismos utilizados por muchas familias para distribuir gastos que anteriormente podían afrontar con ingresos del mismo mes.

Un problema federal que impacta en el humor social

La consultora también analizó la distribución territorial de los resultados y encontró que, si bien el Área Metropolitana de Buenos Aires concentra una mayor cantidad de casos, las diferencias con el resto del país son reducidas. "No es un problema concreto de una zona. Es un problema general", resumió Montiel al explicar que la distancia entre ambas regiones apenas alcanza cuatro o cinco puntos porcentuales.

"Lo que vos estás notando es que el humor de la gente a la hora de responder es muy malo", sostuvo Montiel. El consultor explicó que las respuestas ya no reflejan una única preocupación económica, sino la acumulación de distintos problemas que afectan la vida cotidiana de los hogares. "Ya no es tengo que tener varios trabajos. Es que tengo varios trabajos, estoy endeudado, no llego a fin de mes. Se empiezan a acumular problemas", describió. Según agregó, también comenzó a observarse "un nivel de irascibilidad, de enojo en la gente, que es importante", una situación que, de acuerdo con su análisis, aparece vinculada a la persistencia de dificultades para sostener el consumo cotidiano pese a la desaceleración inflacionaria.

