A pocas horas de celebrarse el Día de la Madre, este domingo 18 de octubre, los sanjuaninos salieron a recorrer los comercios en busca del regalo ideal. Entre promociones, descuentos y presupuestos ajustados, algunos ya realizaron sus compras, mientras que otros todavía buscan opciones para sorprender a sus mamás. En este contexto, DIARIO HUARPE salió a las calles para conocer cuánto gastaron, qué medios de pago utilizaron y cuáles fueron las estrategias para ahorrar.

Durante el recorrido, los entrevistados destacaron la importancia de comparar precios y aprovechar las ofertas disponibles. Sin embargo, los presupuestos fueron variados: mientras algunos destinaron sumas importantes a los obsequios, otros priorizaron encontrar alternativas económicas.

Uno de los testimonios que más llamó la atención fue el de un hombre que aseguró haber gastado alrededor de $300.000 en el regalo para su mamá. Al ser consultado sobre cuántas personas debía agasajar, respondió: "No, una, pero bueno, una sola, pero se le da el gusto, por lo menos sí, gracias a Dios".

Además, explicó que realizó la compra en efectivo y que encontró descuentos durante su recorrido. "Sí, muchas promociones y hay que aprovecharlo, aprovechamos lo que se pudo", expresó.

Promociones y descuentos, las claves para comprar los regalos

Las ofertas se convirtieron en una de las principales herramientas para quienes todavía buscan regalos. Una de las personas entrevistadas explicó que debía comprar obsequios para varias integrantes de su familia, entre ellas su mamá, hermanas y madrinas, por lo que el presupuesto se incrementaba considerablemente. "Depende, porque tengo varias mamás: tengo mi mamá, tengo mis hermanas, las madrinas, claro, y ahí se encarece", comentó.

En su caso, aseguró que estaba evaluando comprar prendas de vestir y que había encontrado descuentos especiales. "Hay promociones 2x1, por ejemplo, que he andado mirando para aprovechar", señaló. También explicó que combinaba pagos en efectivo y tarjeta para afrontar las compras.

Otra de las personas consultadas reconoció que había salido directamente a buscar opciones económicas, sin establecer previamente un monto específico. "Era salir y ver qué encontrar lo más barato", manifestó. Además, destacó que había promociones para aprovechar, aunque advirtió que el movimiento comercial estaba lento.

Por su parte, una compradora contó que había fijado un límite de gastos antes de salir, pero consiguió descuentos que le permitieron pagar menos de lo previsto. "Yo me puse un tope, pero ahí me regalaron un poquito los precios, me lo bajaron", relató.

En cuanto a la forma de pago, explicó que utilizó dos alternativas: "La mitad con efectivo y la otra mitad con Mercado Pago".

No todos los regalos necesitan un gran presupuesto

Más allá de los precios, algunos sanjuaninos destacaron que lo importante es tener un gesto con sus madres, independientemente del dinero disponible.

Uno de los jóvenes entrevistados aseguró que todavía no había comprado el regalo y que su elección dependería de su situación económica. Al ser consultado sobre cuánto pensaba gastar, respondió: "Lo que alcance y lo que pueda darle".

Durante la conversación también surgieron alternativas más económicas, como preparar una carta, entregar flores o sorprender a mamá con un desayuno casero. Ante esta última propuesta, el joven respondió: "Igual el desayuno siempre se lo hago".

De esta manera, el recorrido realizado por DIARIO HUARPE reflejó distintas realidades de consumo en la previa del Día de la Madre. Desde quienes pueden destinar cientos de miles de pesos a un obsequio hasta quienes buscan opciones accesibles, las promociones, los descuentos y las diferentes formas de pago marcaron las compras de los sanjuaninos.