La Municipalidad de Rivadavia prepara una gran fiesta por el Día del Niño e invita a las familias del departamento a participar de una jornada con juegos, espectáculos y distintas propuestas recreativas.

El festejo se realizará el próximo sábado 22 de agosto, desde las 15, en Cepas Sanjuaninas, con entrada libre y gratuita.

Durante la tarde, los chicos podrán disfrutar de juegos, premios, chocolate, espectáculos en vivo y actividades recreativas, además de otras sorpresas preparadas especialmente para la celebración.

La propuesta está pensada para que los niños sean los protagonistas, pero también para que puedan compartir la jornada con sus familias. Padres, madres, abuelos, hermanos, tíos y amigos están invitados a participar.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro para toda la comunidad, con una tarde de entretenimiento y celebración para los más pequeños.

La invitación es abierta a todos los vecinos de Rivadavia, que podrán acercarse a Cepas Sanjuaninas para disfrutar de una jornada gratuita y pensada para toda la familia.