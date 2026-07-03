El Concejo Deliberante de Valle Fértil a principio de junio aprobó, por unanimidad, un proyecto de comunicación para solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la instalación de una unidad de diálisis en el departamento. La iniciativa, impulsada por la concejal Mónica Rivero, buscaba evitar que los pacientes renales deban recorrer cerca de 500 kilómetros tres veces por semana para recibir tratamiento en la Ciudad de San Juan o en San José de Jáchal. Sin embargo, en diálogo con DIARIO HUARPE, el Dr. Gastón Jofré, secretario de Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Salud, confirmó que, tras un análisis técnico y normativo, la solicitud no es factible en las condiciones actuales.

Exigencias normativas y niveles de complejidad

Jofré aseguró que la respuesta formal al cuerpo legislativo vallista será enviada a la brevedad, pero adelantó los fundamentos que impiden avanzar con el proyecto. Según explicó el funcionario, la apertura de servicios de alta complejidad, como la hemodiálisis, no depende de una decisión política aislada, sino del estricto cumplimiento de leyes nacionales y programas de garantía de calidad médica a los que la provincia está adherida. "Para poner ciertos servicios no podemos apartarnos de lo que dicen las leyes nacionales", subrayó Jofré, haciendo referencia al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica.

El secretario detalló que las instituciones de salud se dividen por niveles de complejidad hospitalaria y médica. Para que un establecimiento pueda albergar una unidad de diálisis, debe alcanzar un Nivel 3 o 4, lo que implica contar obligatoriamente con una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de adultos, servicio de hemoterapia y laboratorios con prestaciones completas de alta complejidad. Actualmente, el Hospital Alejandro Albarracín de Valle Fértil no reúne estas características críticas de respaldo que garanticen la seguridad del paciente ante cualquier complicación durante el proceso de filtrado de sangre.

La seguridad del paciente como prioridad técnica

La instalación de una sala de este tipo conlleva requisitos de infraestructura mínima que exceden la simple colocación de sillones. Jofré comparó la situación con otros servicios: "No es lo mismo poner un servicio de kinesiología, donde el equipamiento no genera riesgos, que armar un servicio de diálisis que trabaja con máquinas de ósmosis y filtración de agua bajo estrictos protocolos infectocontagiosos". El funcionario insistió en que no se puede "flexibilizar la norma" cuando está en juego la vida de los pacientes, ya que se requiere un entorno controlado con salas de recuperación y equipos portátiles para casos agudos, servicios que hoy solo están centralizados en nodos específicos.

En la actualidad, el sistema público de San Juan cuenta únicamente con tres hospitales que prestan el servicio de diálisis: el Hospital Dr. Guillermo Rawson, el Hospital Dr. Marcial Quiroga y el recientemente inaugurado servicio en el Hospital San Roque de Jáchal. Este último fue posible debido a que Jáchal cuenta con una unidad de terapia intensiva de adultos con cuatro camas, lo que ofrece el respaldo necesario para los pacientes críticos con insuficiencia renal.

Fortalecimiento de la atención primaria y detección precoz

Pese a la negativa para la unidad fija, Jofré destacó que la prioridad de la gestión del gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, es "llevar la salud a todos los departamentos" mediante una estrategia de descentralización que no se base solo en "llenar la provincia de ladrillos", sino en ofrecer servicios eficientes y seguros. En este sentido, el foco actual está puesto en el fortalecimiento de la atención primaria de la salud y la prevención.

Para departamentos como Valle Fértil, la cartera sanitaria apuesta por el uso de unidades sanitarias móviles. "Lo más importante es la detección precoz de patologías a través de profesionales que se desplazan a las zonas alejadas para realizar abordajes integrales, desde cáncer de mama hasta enfermedades contagiosas", explicó el secretario. Este plan se complementa con la remodelación y ampliación de 22 centros de atención primaria en toda la provincia, buscando un trato más cálido y empático con el paciente en su lugar de origen.

Finalmente, el funcionario reconoció la validez de la inquietud del Concejo Deliberante, pero remarcó que las decisiones deben basarse en "condiciones reales y no ideales". Mientras tanto, el Ministerio continúa coordinando el traslado y tratamiento de los pacientes vallistas en los centros habilitados de Jáchal y la Capital, garantizando que el servicio de hemodiálisis se preste bajo los más altos estándares de seguridad y calidad médica vigentes