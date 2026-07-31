La interna en el Gobierno nacional volvió a escalar este viernes luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, reclamara públicamente la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel tras sus recientes cuestionamientos al presidente **Javier Milei>.

"Si no está de acuerdo, que dé un paso al costado, que arme su proyecto y que compita", sostuvo Santilli al ser consultado por las declaraciones de la titular del Senado, quien había manifestado: "Tengo genuina preocupación por su estado", en referencia al mandatario.

El funcionario calificó esos dichos como "una barbaridad, un disparate y una falta de sentido común". Además, consideró que se trata de "una falta de respeto y agravios impropios de una persona que acompañó al Presidente en la fórmula".

En una entrevista concedida a Radio Mitre, Santilli aseguró estar "en total desacuerdo" con la postura de Villarruel y cuestionó su actitud dentro del oficialismo.

"No entiendo por qué, en vez de apoyar al Gobierno, siempre pone palos en la rueda", afirmó el jefe de Gabinete, quien insistió en que, si la vicepresidenta no comparte el rumbo de la gestión, debería abandonar su cargo y competir con un proyecto político propio.

Las declaraciones profundizan la tensión entre el Ejecutivo y la vicepresidenta, en un nuevo capítulo de las diferencias públicas que mantienen ambos sectores del oficialismo.