El hombre detenido por intentar robar $684.360 de una alcancía del santuario de la Difunta Correa, en Vallecito, tiene más de 30 causas registradas en su prontuario. Se trata de Víctor Hugo Salinas, de 34 años, oriundo del barrio Las Moritas de Caucete, quien quedó con prisión preventiva hasta el juicio, previsto para el próximo 2 de diciembre.

El episodio ocurrió durante la madrugada del martes 24 de noviembre, cuando el acusado fue sorprendido en el predio mientras intentaba llevarse el dinero de una de las alcancías donde los fieles depositan sus ofrendas. Según la información publicada por 0264 Noticias, había violentado el candado y se había apoderado de $684.360.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigación de Flagrancia y fue caratulada como tentativa de robo. Luego de la audiencia, la Justicia dispuso que Salinas permanezca detenido hasta el debate oral.

Un prontuario con más de 30 causas

De acuerdo con los antecedentes registrados, la trayectoria judicial del hombre comenzó en 2002 y acumula más de 30 causas. Entre los hechos que figuran en su prontuario aparecen hurtos, robos, tentativas y amenazas.

También registra condenas que fueron unificadas y que derivaron en períodos de cumplimiento de pena en el Penal de Chimbas. Además, cuenta con dos causas por delitos contra la integridad sexual.

Uno de los episodios más recientes mencionados ocurrió en febrero de 2025. En esa oportunidad, fue detenido por robos cometidos en una vivienda de Caucete y en el Hotel Selby, ubicado en Capital. Las cámaras de seguridad permitieron identificarlo y avanzar con la investigación.

Ahora, el intento de sustracción del dinero de las ofrendas en el santuario de la Difunta Correa sumó una nueva causa a su historial judicial. El debate oral está previsto para el 2 de diciembre.