Diputados aprobó cuatro de los cinco cargos pedidos por la Justicia

La Cámara de Diputados avanzará este jueves con la creación de cuatro de los cinco cargos solicitados por el Poder Judicial, luego de que los legisladores alcanzaran un acuerdo en la reunión de Labor Parlamentaria. La definición permitirá reforzar áreas consideradas sensibles dentro de la estructura judicial, aunque uno de los pedidos quedará sin respuesta por cuestiones presupuestarias.

La decisión fue adoptada tras el análisis de los despachos elaborados por las comisiones de Justicia y Seguridad, Legislación y Asuntos Constitucionales, y Hacienda y Presupuesto. En todos los casos, los legisladores dieron aval a los requerimientos planteados por la Corte de Justicia, salvo uno.

Entre los cargos que obtendrán respaldo legislativo figura un puesto de Asesor Oficial de Menores e Incapaces para la Segunda Circunscripción Judicial, que comprende a Jáchal e Iglesia. La incorporación busca fortalecer la atención de situaciones vinculadas a niños, adolescentes y personas incapaces en esa zona de la provincia.

Además, los diputados aprobarán la creación de dos cargos de magistrados de Primera Instancia del Fuero de Familia para la Primera Circunscripción Judicial y un cargo de juez de Primera Instancia para la Segunda Circunscripción Judicial.

Con esta decisión, la Justicia contará con cuatro nuevas vacantes que permitirán ampliar la estructura de atención y avanzar en la cobertura de áreas donde existe una mayor demanda de intervención judicial.

El único pedido que no prosperó fue la creación de un cargo de juez de Paz para Caucete. Según indicaron fuentes legislativas, la iniciativa no logró reunir el respaldo necesario debido al impacto presupuestario que implicaría su implementación.

Incluso, dentro de la Cámara existe la percepción de que el cargo difícilmente pueda ser incorporado durante lo que resta del año, ya que no existen partidas disponibles para afrontar su financiamiento.

La aprobación de los cuatro cargos representa un paso clave para el Poder Judicial, ya que una vez sancionada la ley el Consejo de la Magistratura quedará habilitado para iniciar los concursos destinados a cubrir las vacantes.

De esta manera, el organismo encargado de seleccionar jueces y funcionarios podrá poner en marcha los procedimientos correspondientes para avanzar con los nombramientos y fortalecer áreas que la propia Corte había señalado como prioritarias para el funcionamiento del sistema judicial provincial.