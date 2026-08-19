Diputados aprobó el acuerdo con Vicuña por USD 250 millones

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este miércoles el acuerdo con Vicuña, que contempla un aporte de USD 250 millones para la provincia. La votación terminó con 27 votos a favor y 9 en contra, luego de una sesión especial que comenzó a las 11 y finalizó pasadas las 15:45.

Los votos en Diputados.

El convenio establece el marco para administrar mediante un fideicomiso el desembolso que realizará Vicuña por el desarrollo del proyecto minero. Se trata de un aporte único y no reembolsable.

La iniciativa ya había obtenido despacho favorable en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Minería y Obras y Servicios, por lo que la sesión de este miércoles representó la instancia definitiva para su tratamiento.

El destino de los USD 250 millones

Uno de los principales objetivos planteados por el Gobierno de Marcelo Orrego es utilizar los fondos para financiar obras de infraestructura consideradas estratégicas para la provincia.

Entre los trabajos previstos se encuentra la intervención de la Ruta Nacional 40 Norte, especialmente en el corredor comprendido entre Albardón, Villicum, Talacasto y San Roque.

El sector es considerado clave para mejorar la conectividad de San Juan y acompañar el crecimiento de la actividad productiva y minera.

También aprobaron el convenio por las rutas

Durante la misma sesión, los diputados también dieron tratamiento al acuerdo firmado entre San Juan y la Dirección Nacional de Vialidad, que permitirá que la Provincia asuma durante 20 años el financiamiento, ejecución, conservación, mantenimiento y mejoramiento de distintos corredores nacionales.

El convenio fue firmado el pasado 10 de agosto e incluye las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones en el nudo vial que conecta la RN 40 con la Avenida de Circunvalación.

Las obras previstas

En la RN 40 Norte se contempla intervenir unos 135 kilómetros entre Albardón, Villicum, Talacasto y San Roque. También se proyectan trabajos sobre más de 49 kilómetros de la RN 40 Sur, con el objetivo de avanzar hacia un corredor con características de autopista.

En la RN 20, el plan contempla mejoras entre Caucete y el área metropolitana, además de un nuevo nudo vial en la conexión con la RN 40.

El paquete también incluye obras sobre las rutas 153, 150 y 149, con trabajos de calzada, defensas y alcantarillas, además de la construcción de un puente sobre el río Castaño en el corredor de la RN 149.

Con ambas aprobaciones, el Gobierno provincial consiguió avanzar en dos acuerdos que considera centrales para fortalecer la infraestructura vial y acompañar el desarrollo productivo de San Juan.