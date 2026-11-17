La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este martes 17 de noviembre el contrato del Fideicomiso Aporte DIA Vicuña, que permitirá administrar hasta US$ 250 millones comprometidos por la empresa minera para financiar obras de infraestructura. La votación terminó con 22 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones, mientras que cinco legisladores estuvieron ausentes.

La decisión se tomó durante una sesión especial y representa un segundo paso legislativo. El acuerdo económico entre la Provincia y Vicuña ya había sido aprobado el 19 de agosto, con 27 votos afirmativos y nueve negativos. Esta vez, el debate se centró en el contrato firmado el 7 de octubre entre el Gobierno provincial y el Banco San Juan, que administrará los recursos.

Los fondos estarán disponibles a partir del 20 de diciembre, pero no ingresarán de una sola vez: Vicuña realizará los desembolsos conforme se aprueben los certificados de avance de las obras.

La votación que convirtió en ley el contrato del fideicomiso.

Apoyo al fideicomiso y reparos de la oposición

El diputado Juan de la Cruz Córdoba defendió el instrumento y destacó que contempla rendiciones mensuales, auditorías externas y mecanismos de fiscalización. "Necesitamos instrumentos que permitan transformar los compromisos en obras reales", afirmó. Además, aclaró que el fideicomiso es distinto del acuerdo de agosto porque fue suscripto por la Provincia y el Banco San Juan.

Leopoldo Soler también acompañó la iniciativa y remarcó la importancia de la Ruta 40 para la minería, el turismo y la producción. "Esta es una clara respuesta de que la minería es de los sanjuaninos", sostuvo al destacar que los beneficios de la actividad deben alcanzar a toda la provincia. También pidió avanzar con el puente sobre el río Seco, en Ullum.

En la oposición, Marisa López cuestionó que el Comité Ejecutivo no incluya a representantes de los departamentos mineros y advirtió sobre la publicidad de los gastos. "Este contrato de fideicomiso, a nuestro entender, carece de transparencia, carece de control institucional, carece de participación y de representación territorial", expresó. Su bloque se abstuvo.

Jorge Castañeda también reclamó mayor intervención de intendentes, concejales y legisladores departamentales en la selección de las obras. "Me abstengo aunque debería votar en contra", señaló, preocupado por el precedente que podría sentarse para otros departamentos mineros.

Mario Herrero fundamentó su voto negativo con reparos jurídicos y cuestionamientos a la designación del Banco San Juan como fiduciario. Sostuvo que las decisiones sobre los grandes proyectos mineros "no pasan por aquí, se toman afuera y se nos imponen".

Qué sigue tras la aprobación

Con el aval legislativo, el Gobierno podrá avanzar en la puesta en funcionamiento del fideicomiso. Entre las obras que ya vinculó a estos fondos están las intervenciones de la Ruta 40 Norte y la Ruta Nacional 150, dos corredores estratégicos para el norte sanjuanino.La aprobación no supone la transferencia inmediata de los US$ 250 millones: los recursos serán girados progresivamente, contra certificados de obra aprobados.