Diputados aprobó el financiamiento por US$ 600 millones para San Juan

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves la Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia, una herramienta que habilita al Gobierno de Marcelo Orrego a gestionar hasta US$ 600.000.000 para ejecutar un amplio plan de infraestructura en todo el territorio provincial. La iniciativa fue aprobada por 23 votos a favor y 12 en contra, luego de una sesión marcada por fuertes cruces políticos y por la presencia del gobernador en el recinto legislativo.

Con la sanción de la norma, el Ejecutivo podrá avanzar en la obtención de créditos, empréstitos, emisión de bonos y otros instrumentos financieros para financiar obras vinculadas a infraestructura vial, recursos hídricos, saneamiento, energía y viviendas.

La presencia de Orrego en la Legislatura fue uno de los hechos que sorprendió. El mandatario llegó cerca de las 11.30 para seguir personalmente el tratamiento de un proyecto considerado clave para su gestión. También asistieron intendentes de distintos departamentos, incluidos varios jefes comunales peronistas que habían manifestado dudas sobre las condiciones del eventual endeudamiento.

La aprobación contó además con el respaldo de seis diputados de extracción justicialista: Juan Carlos Cabello, Gabriel Sánchez, Omar Ortiz, Leopoldo Soler, Jorge Castañeda y Franco Aranda, quienes acompañaron la propuesta oficialista y permitieron ampliar la diferencia a favor del proyecto.

Un plan anunciado esta semana

La iniciativa había sido presentada públicamente por Orrego el lunes 1 de junio durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. En aquella oportunidad, el gobernador anunció el envío del proyecto a la Legislatura y explicó que el objetivo era obtener autorización para acceder a financiamiento destinado exclusivamente a infraestructura y gasto de capital.

El mandatario argumentó que la provincia necesita anticiparse al crecimiento que podría generar la llegada de grandes inversiones, especialmente vinculadas al desarrollo minero, y sostuvo que la infraestructura será determinante para acompañar esa expansión.

Las obras que contempla el programa

Entre los proyectos mencionados por el Gobierno provincial figuran nuevas viviendas, obras viales, infraestructura hidráulica, ampliación de redes de agua potable y saneamiento, mejoras energéticas y obras de seguridad y salud.

De manera específica, Orrego señaló como prioridades la construcción de viviendas a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), una operatoria de 1.000 créditos habitacionales para familias sanjuaninas, la ejecución de más de 30 barrios, la mejora de la Ruta Nacional 150 entre Jáchal e Iglesia, trabajos en rutas provinciales y obras estratégicas como el derivador de tránsito ubicado en la intersección de Ruta 40 y Avenida Circunvalación.

El plan también prevé inversiones para impermeabilizar canales de riego, renovar compuertas, ampliar redes de agua potable y cloacas y fortalecer la infraestructura hídrica de una provincia que enfrenta desafíos crecientes en materia de gestión del recurso.

Debate político y expectativas

Durante la discusión legislativa, el oficialismo defendió la necesidad de contar con herramientas financieras para sostener la obra pública en un contexto de fuerte reducción de la inversión nacional. En contraste, sectores de la oposición cuestionaron la magnitud del endeudamiento y reclamaron mayores precisiones sobre tasas, plazos y garantías.

Desde el Gobierno sostienen que el programa permitirá acelerar proyectos considerados estratégicos para el desarrollo económico de San Juan y generar entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos en los próximos años.

Con la ley ya aprobada, la administración provincial quedó habilitada para iniciar las gestiones financieras necesarias y definir el cronograma de ejecución de uno de los planes de infraestructura más ambiciosos de los últimos años en San Juan.