La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este viernes el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Gobierno nacional, luego de un debate que se extendió por más de doce horas. La iniciativa obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones, aunque el oficialismo sufrió una derrota en la votación del financiamiento universitario, que terminó con un incremento de los fondos previstos para las casas de altos estudios.

El proyecto, que ahora será tratado por el Senado, mantiene el equilibrio fiscal como uno de sus principales objetivos y proyecta para 2027 un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de ese año.

Uno de los puntos centrales de la discusión fue el presupuesto destinado a las universidades nacionales. El Gobierno había previsto partidas superiores a los $7,3 billones, pero los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaban un mínimo de $11 billones para garantizar el funcionamiento de las instituciones.

Durante las negociaciones, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ofreció incorporar otros $1,5 billones. Sin embargo, la propuesta no conformó a los representantes universitarios, que solicitaron a los bloques dialoguistas rechazar el capítulo correspondiente por considerar que no alcanzaba los recursos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario.

Finalmente, pasadas las 3 de la madrugada, la oposición consiguió rechazar el texto del oficialismo e incorporar una propuesta alternativa que elevó las partidas universitarias a $11 billones. La modificación obtuvo 138 votos afirmativos contra 109 negativos y quedó incluida en la media sanción.

El resultado fue posible por el acompañamiento de distintos bloques que habitualmente respaldan al Gobierno, entre ellos Provincias Unidas, el MID y Elijo Catamarca, además de legisladores de otros espacios políticos.

Desde La Libertad Avanza anticiparon que buscarán negociar modificaciones en el Senado para reducir el monto aprobado. Si la Cámara alta ratifica el texto, el Gobierno deberá decidir si acepta el cambio o aplica un veto parcial.

Más fondos para organismos científicos

Otro revés para el oficialismo se produjo durante la votación del capítulo IV. La oposición consiguió frenar un recorte de recursos y aumentar las partidas destinadas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

El incremento se vinculó con recursos equivalentes al 0,35% de la tasa estadística aplicada a las importaciones.

En tanto, el debate también incluyó cuestionamientos por los fondos destinados a las políticas de discapacidad. Desde Unión por la Patria advirtieron que las planillas anexas no contemplaban la totalidad de los recursos necesarios para cumplir con la legislación vigente y señalaron que el programa Incluir Salud tendría una reducción del 14% en términos reales.

Pese a los cuestionamientos, el oficialismo consiguió sostener su propuesta en ese apartado con el respaldo de bloques aliados.

Otros cambios incorporados al Presupuesto

Para conseguir los votos necesarios para la aprobación general, el Gobierno también aceptó modificaciones en distintos puntos del proyecto. Entre ellas, se incorporaron $50.000 millones para elaborar un plan de recuperación de pasos fronterizos y otros $500 millones para el programa de Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos, que alcanzará una asignación total cercana a los $25.000 millones.

Además, se autorizó la toma de deuda por USD 90 millones para realizar obras en el ferrocarril Belgrano Cargas en Salta y se habilitó la reasignación de recursos del fideicomiso integrado por fondos del impuesto a los combustibles líquidos.

A pedido de bloques aliados, también se eliminó el artículo que proponía suprimir la actualización por inflación de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Las proyecciones económicas para 2027

Durante la presentación del proyecto, el diputado oficialista Bertie Benegas Lynch sostuvo que la propuesta se apoya en tres ejes: déficit cero, reducción del peso del Estado y previsibilidad económica.

Según expuso, el Presupuesto contempla recursos consolidados por $219,3 billones y gastos totales por $216 billones, con un superávit financiero estimado del 0,2%.

Desde la oposición, en cambio, cuestionaron las proyecciones económicas y advirtieron sobre el impacto de las partidas previstas en distintos sectores sociales.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto continuará su tratamiento en el Senado, donde el oficialismo buscará modificar los artículos que fueron incorporados por la oposición, especialmente el referido al financiamiento de las universidades nacionales.