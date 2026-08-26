La Cámara de Diputados le dio media sanción este miércoles 26 de agosto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), uno de los proyectos económicos centrales impulsados por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa busca prohibir el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria y establecer nuevas condiciones para garantizar la independencia de la autoridad monetaria. Ahora deberá ser tratada por el Senado.

La votación terminó con 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones. La Libertad Avanza consiguió el respaldo del PRO, la UCR, el MID, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas, Argentina Federal, Independencia, Adelante Buenos Aires, Producción y Trabajo, La Neuquinidad y Por Santa Cruz.

Uno de los principales cambios consiste en impedir que el Banco Central realice adelantos transitorios al Tesoro. También quedaría prohibido otorgar préstamos al Gobierno nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, además de comprar directamente títulos públicos en el mercado primario.

El proyecto también modifica la misión del organismo. Si obtiene sanción definitiva, el objetivo único, primario y fundamental del BCRA será “preservar el valor de la moneda”. De esta manera, se eliminarían los objetivos incorporados en 2012 relacionados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Los otros cambios que establece la reforma

La iniciativa endurece las condiciones para remover al presidente y a los integrantes del directorio del Banco Central. Para desplazarlos deberá acreditarse una “causal grave” y será necesaria la aprobación de ambas cámaras del Congreso con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.

También se modifica el destino de las utilidades. Solo podrán distribuirse resultados realizados y líquidos, mientras que las ganancias contables originadas por variaciones del tipo de cambio o del precio del oro no podrán transferirse al Tesoro.

Uno de los puntos que generó mayor discusión fue el artículo 13, que establece que las reservas son inembargables, pero habilita al Banco Central a utilizar determinados activos externos como garantía en operaciones propias de banca central. La oposición intentó que ese apartado fuera rechazado, aunque finalmente fue aprobado.

Durante el debate, el oficialismo defendió la reforma como una herramienta para impedir que futuros gobiernos recurran a la emisión para financiar el déficit. Desde sectores opositores, en cambio, cuestionaron que la modificación reduzca las herramientas disponibles para la política económica y limite la capacidad de acción de futuras administraciones.

Con la media sanción conseguida en Diputados, el proyecto será enviado al Senado, donde el Gobierno deberá volver a reunir los apoyos necesarios para convertir la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en ley.