La designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial ya provocó una reacción en el Congreso. Un grupo de diputados nacionales de la oposición presentó un proyecto de resolución para citarlo a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, donde buscan que detalle cuáles serán las medidas que adoptará el Gobierno nacional para garantizar el ejercicio de la libertad de prensa.

La iniciativa pone bajo la lupa a uno de los funcionarios recientemente incorporados a la estructura comunicacional de la administración de Javier Milei y anticipa que la relación entre el Gobierno y distintos sectores del periodismo seguirá siendo uno de los focos de conflicto político.

Según el proyecto, los legisladores pretenden que Ravier exponga cuál será la hoja de ruta de la vocería presidencial y explique los criterios que se aplicarán para el reempadronamiento de periodistas acreditados en la Casa Rosada. El planteo apunta a que esos mecanismos contemplen reglas objetivas, transparentes y no discriminatorias para el acceso de los medios de comunicación.

La convocatoria se produce luego de varios episodios que generaron cuestionamientos al Gobierno nacional. Entre ellos, la cancelación de acreditaciones y las restricciones impuestas a trabajadores de prensa para ingresar a la Casa Rosada entre el 23 de abril y el 4 de mayo de este año.

Aquellas medidas derivaron en una denuncia presentada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, las empresas editoras de Ámbito promovieron una acción de amparo contra el Estado nacional con el objetivo de recuperar el acceso de sus periodistas a la sede gubernamental.

Los diputados también buscan conocer cuál será la política oficial respecto de las restricciones de circulación dentro de Balcarce 50. En particular, reclaman precisiones sobre las limitaciones implementadas en sectores históricamente utilizados por los cronistas para desarrollar su trabajo, como el Patio de las Palmeras y distintos pasillos de la Casa Rosada.

Otro de los puntos incluidos en el pedido está relacionado con las conferencias de prensa. Los legisladores quieren saber con qué frecuencia se realizarán, si serán presenciales y si los periodistas podrán formular preguntas sin condicionamientos vinculados a la línea editorial de los medios para los que trabajan.

De esta manera, antes incluso de comenzar formalmente su tarea al frente de la vocería presidencial, Ravier ya quedó en el centro de una disputa política que combina el debate sobre la libertad de prensa, el acceso a la información pública y la relación entre el Gobierno de Milei y los medios de comunicación.