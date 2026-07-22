La Libertad Avanza volvió a poner sobre la mesa el debate por el acceso de los extranjeros a los servicios públicos. Diputados del oficialismo nacional presentaron un proyecto en la Legislatura bonaerense para que las personas que no cuenten con residencia permanente deban pagar por la atención en hospitales públicos y por cursar carreras en universidades provinciales.

La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados de Buenos Aires, Agustín Romo, y cuenta con el acompañamiento de gran parte de la bancada de La Libertad Avanza y del titular del bloque del PRO, Alejandro Rabinovich.

El proyecto establece un régimen de arancelamiento para las prestaciones sanitarias brindadas en establecimientos públicos provinciales y para los estudios de grado en universidades de gestión estatal, aplicable exclusivamente a extranjeros con residencia temporaria o transitoria.

El argumento de La Libertad Avanza

Al fundamentar la iniciativa, Romo sostuvo que tanto la salud pública como la educación superior son financiadas por los contribuyentes argentinos y cuestionó que personas que permanecen de manera transitoria en el país puedan acceder gratuitamente a esos servicios.

"La salud pública y la educación universitaria se sostienen con el esfuerzo de los contribuyentes. No resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contar con un seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente", argumentó el legislador.

Además, el diputado vinculó la presentación del proyecto con las críticas que recibió la Selección Argentina por parte de ciudadanos extranjeros tras la finalización del Mundial 2026.

"¿Así que hay extranjeros que estudian gratis en el país y se atienden gratis en hospitales públicos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia", publicó en sus redes sociales.

Cómo funcionaría el sistema

La iniciativa establece que los extranjeros sin residencia permanente deberán afrontar el costo de las prestaciones médicas por cuenta propia, mediante un seguro de salud o a través de un tercero obligado al pago.

En caso de aprobarse la ley, el Ministerio de Salud bonaerense, mediante el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), deberá adecuar y publicar un nomenclador arancelario para que los hospitales provinciales puedan facturar las prestaciones realizadas.

No obstante, el proyecto incorpora una excepción para las urgencias. Ninguna persona podrá ser rechazada ni demorada cuando exista un riesgo inminente para su vida. En esos casos, la atención deberá brindarse de manera inmediata y el eventual recupero de los costos se realizará una vez que el paciente haya sido estabilizado.

También alcanzará a las universidades

La propuesta también comprende a las universidades provinciales de gestión estatal. En ese caso, serán las propias autoridades de cada institución las encargadas de fijar los aranceles que deberán abonar los estudiantes extranjeros que no acrediten residencia permanente en la Argentina.

De prosperar la iniciativa, universidades provinciales como la Universidad Provincial de Ezeiza y la Universidad Provincial del Sudoeste deberán establecer los valores correspondientes para los alumnos alcanzados por el nuevo régimen.

El proyecto abre un nuevo debate sobre el alcance de los servicios públicos para los extranjeros y se suma a otras iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional y sectores de La Libertad Avanza orientadas a restringir la gratuidad de determinadas prestaciones para quienes no tengan residencia permanente en el país.