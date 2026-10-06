Un grupo de diputados de distintos espacios políticos presentó un proyecto de resolución para pedirle al Poder Ejecutivo que readecúe el proyecto de Presupuesto 2027 e incorpore las partidas necesarias para cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La iniciativa fue impulsada por Alberto Arrúa y acompañada por legisladores de Argentina Federal, Unión por la Patria, Provincias Unidas y otros bloques. El planteo pone el foco en que las obligaciones establecidas por la ley queden contempladas desde el inicio en el cálculo de gastos del próximo ejercicio.

Entre los recursos que los diputados reclaman incorporar aparecen los fondos para el funcionamiento de las universidades nacionales, la actualización de los salarios docentes y no docentes, los programas de becas estudiantiles y las distintas obligaciones previstas por la legislación vigente.

El argumento de los legisladores es que el Presupuesto 2027 debe reflejar esas obligaciones y permitir que el Congreso pueda comparar de manera directa los recursos previstos con lo que establece la ley.

Los fondos que reclaman para las universidades

En los fundamentos del proyecto, los diputados sostienen que la universidad pública debe ser considerada una política estratégica para el desarrollo científico, tecnológico, productivo y social del país. En esa línea, remarcan que la Ley 27.795 establece mecanismos concretos para sostener el financiamiento universitario.

Entre ellos se encuentra la recomposición de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas mediante mecanismos de actualización vinculados con la evolución de los precios. También se plantea la recomposición salarial de docentes y no docentes a través de negociaciones paritarias periódicas.

El proyecto incluye además el financiamiento de becas para estudiantes y recursos destinados a investigación universitaria. En este último punto, los legisladores mencionan partidas para la regularización de ingresos a la carrera de investigador científico y el sostenimiento de becas de formación.

Según los autores de la iniciativa, estas obligaciones deben quedar expresamente incorporadas en el Presupuesto 2027 para garantizar su cumplimiento y evitar que las universidades tengan que afrontar durante el ejercicio presupuestario nuevas discusiones sobre recursos.

La ley había sido vetada

Los diputados recuerdan además el recorrido legislativo de la Ley 27.795. La norma había sido vetada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 647/2025, pero posteriormente el Congreso insistió con el proyecto y logró reunir las mayorías constitucionales necesarias para dejar sin efecto el veto.

Luego, la norma fue promulgada mediante el Decreto 759/2025, por lo que los legisladores sostienen que sus disposiciones se encuentran vigentes y deben ser contempladas en la elaboración del próximo presupuesto nacional.

En ese contexto, advierten que la discusión del Presupuesto 2027 no puede dejar de lado obligaciones legales ya establecidas. Para los firmantes, contar con previsibilidad presupuestaria es clave para que las universidades nacionales puedan planificar salarios, infraestructura, investigación, hospitales universitarios, actividades académicas y políticas de extensión.

El proyecto también menciona una medida cautelar vinculada con la aplicación de la ley y sostiene que la Justicia Contencioso Administrativa Federal intimó al Poder Ejecutivo a cumplir con aspectos del financiamiento universitario.

Los diputados plantean que incorporar desde ahora las partidas permitiría transparentar la relación entre el presupuesto y las obligaciones establecidas por ley y reduciría la necesidad de introducir modificaciones durante la ejecución del Presupuesto 2027.

La iniciativa lleva las firmas de Alberto Arrúa, Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik, Bernardo Biella, Pablo Outes, Yolanda Vega, Claudio Álvarez, Gerardo González, Marcela Pagano, Pablo Juliano, Victoria Tolosa Paz, Fernanda Miño, Mariela Coletta y Agustina Propato.