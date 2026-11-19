Los diputados provinciales Mario Herrero y Graciela Seva, del bloque San Juan Vuelve, de la línea giojista, presentaron este jueves 19 de noviembre una denuncia ante la Defensoría del Pueblo de San Juan con un objetivo concreto: intentar frenar el acuerdo entre el Gobierno provincial y Vicuña Argentina S.A. Según informaron los legisladores, pidieron que el organismo represente a los ciudadanos, promueva una acción judicial y solicite una medida cautelar para suspender la ejecución del convenio.

El planteo apunta al Acta Compromiso que firmaron la Provincia y la empresa minera el 5 de agosto y que la Cámara de Diputados ratificó el 19 de ese mes mediante la Ley 2836-M. Aquella votación terminó con 27 apoyos y nueve rechazos, entre ellos los de Herrero y Seva, quienes ahora buscan que la discusión avance por otra vía.

Hay una diferencia importante: los diputados no anunciaron que hayan conseguido una suspensión judicial del acuerdo. Lo que solicitaron es que la Defensoría impulse una demanda y requiera esa medida ante la Justicia. En el comunicado difundido por el bloque tampoco se detallaron los fundamentos jurídicos completos de la presentación.

Un nuevo capítulo después de la votación del fideicomiso

El reclamo llega apenas dos días después de que la Legislatura aprobara el contrato del Fideicomiso Aporte DIA Vicuña, el instrumento que permitirá administrar los fondos comprometidos por la minera. La votación del martes 17 de noviembre registró 22 votos a favor, dos en contra, siete abstenciones y cinco ausencias. Los únicos votos negativos volvieron a ser los de Herrero y Seva.

Durante ese debate, Herrero cuestionó aspectos jurídicos del contrato, las diferencias respecto del modelo aprobado en agosto y el esquema elegido para administrar los recursos. También objetó el papel del Banco San Juan como fiduciario y planteó reparos sobre la capacidad de decisión de la Provincia.

Esos cuestionamientos fueron expresados durante la sesión legislativa. Sin embargo, el comunicado de este jueves no precisa cuáles de ellos integran la denuncia presentada ante la Defensoría.

Desde el oficialismo defendieron la herramienta y sostuvieron que permitirá financiar infraestructura con rendiciones de cuentas, auditorías y controles. La aprobación del fideicomiso fue un trámite distinto de la ratificación del Acta Compromiso que los legisladores opositores ahora pretenden suspender.

Qué establece el acuerdo con Vicuña

El convenio contempla un aporte anticipado de hasta 250 millones de dólares destinado a obras de infraestructura vinculadas al proyecto minero. También fija un esquema de regalías del 3% sobre los ingresos comprendidos en el acuerdo y una contribución adicional del 1,5% sobre las ventas brutas a partir del sexto año de operación, bajo las condiciones pactadas.

El fideicomiso recientemente aprobado tendrá al Banco San Juan como administrador de esos recursos. Según se explicó durante su tratamiento, los desembolsos se realizarán de manera progresiva y contra certificados de avance de obra, no mediante una transferencia inmediata de los 250 millones de dólares al Tesoro provincial.