La reforma del sistema electoral en San Juan comenzará formalmente su recorrido legislativo este jueves 16, cuando la Cámara de Diputados retome la primera sesión del período ordinario y dé ingreso al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en febrero pasado.

El tratamiento no será inmediato: el expediente será girado a las comisiones correspondientes para su análisis, discusión y eventual consenso político. Sin embargo, el paso marca el inicio de un debate clave de cara a las elecciones de 2027.

Según el orden del día, el segundo asunto a tratar contempla la comunicación oficial remitida por el Ejecutivo —a través del mensaje N° 10— que propone derogar el capítulo de la Ley N° 2348-N que regula el Sistema de Participación Abierta Democrática (SIPAD), conocido como la Ley de Lemas renovada en la provincia.

El proyecto apunta a desarmar el esquema vigente y avanzar hacia un modelo donde las candidaturas se definan dentro de los partidos políticos o frentes electorales, mediante internas abiertas o cerradas, o bien a través de los mecanismos que establezcan sus respectivas cartas orgánicas.

En los fundamentos de la iniciativa, el Ejecutivo sostiene que la modificación busca aportar “certeza electoral”, al considerar que el sistema actual presenta complejidades que pueden derivar en interpretaciones diversas, conflictos y judicialización de los resultados.

En ese sentido, el texto remarca que un régimen electoral debe ser “claro, previsible y fácilmente comprensible para el elector”, además de garantizar transparencia en cada etapa del proceso. Bajo esa lógica, la eliminación del SIPAD aparece como una forma de simplificar el esquema y reducir los márgenes de disputa política posterior a los comicios.

Otro de los ejes de la propuesta es la modificación de la Ley N° 815-N, correspondiente al Estatuto de los Partidos Políticos. Allí se establecen nuevas condiciones para la conformación de alianzas y frentes electorales, así como también para la selección de candidatos.

El proyecto fija que las postulaciones a cargos electivos deberán surgir de procesos internos partidarios, lo que implica un cambio de paradigma respecto al modelo actual, donde el electorado general participa en la instancia de definición previa con las PASO.

Además, las alianzas deberán formalizar acuerdos mediante la acreditación de decisiones de sus órganos partidarios, designar apoderados y presentar plataformas electorales, lo que refuerza el rol institucional de las estructuras políticas.

Con este esquema, el Gobierno provincial busca devolver centralidad a los partidos en la definición de candidaturas y, al mismo tiempo, ordenar el proceso electoral con reglas más acotadas.

El giro a comisiones abrirá ahora una etapa de negociación política, donde oficialismo y oposición deberán discutir no solo la eliminación del SIPAD, sino también el modelo que regirá el sistema electoral sanjuanino en los próximos años.

En un contexto donde la ingeniería electoral vuelve a estar en el centro de la escena, la Legislatura inicia así un debate que promete ser uno de los más relevantes del año político.