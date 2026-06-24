El Gobierno nacional logró este miércoles reunir el quórum necesario en la Cámara de Diputados para avanzar con el tratamiento del denominado "Súper RIGI" y del acuerdo con los fondos buitre, dos proyectos considerados estratégicos por la administración del presidente Javier Milei.

La sesión comenzó luego de una intensa negociación parlamentaria y apenas un día después de que el oficialismo lograra frenar un intento de la oposición para impulsar una interpelación y una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada en la mañana, los presidentes de bloque acordaron el temario y la dinámica de una jornada que se anticipa extensa. Según las previsiones, el debate podría extenderse por más de 12 horas debido a la cantidad de temas incluidos en el orden del día.

Amplio respaldo al proyecto

La iniciativa del Súper RIGI es impulsada por el bloque oficialista que conduce Gabriel Bornoroni y cuenta con el acompañamiento de sectores de la oposición dialoguista.

Entre los espacios que respaldan el proyecto se encuentran la Unión Cívica Radical, el PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y distintos bloques provinciales. El dictamen de mayoría reunió un total de 61 firmas, lo que permitió al oficialismo llegar fortalecido al recinto.

También se destacan los apoyos de legisladores de Innovación Federal, espacio vinculado a los gobernadores de Salta y Misiones; del bloque Independencia, alineado con el mandatario tucumano Osvaldo Jaldo; y de representantes provinciales de Santa Cruz y San Juan.

Una sesión clave para el oficialismo

El tratamiento del Súper RIGI aparece como uno de los desafíos legislativos más importantes para el Gobierno en esta etapa. La iniciativa busca ampliar incentivos para inversiones de gran escala y es considerada una herramienta central dentro de la estrategia económica oficial.

Además del régimen de inversiones, la Cámara también debatirá el acuerdo con los fondos buitre, otro de los temas que genera expectativa tanto en el ámbito político como financiero.

Con el quórum garantizado y el inicio del debate en marcha, el oficialismo intentará convertir en ley dos proyectos que considera fundamentales para el rumbo económico del país.