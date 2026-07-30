Diputados proponen homenaje en el Congreso a las víctimas del helicóptero

Un reconocimiento unificado en el Congreso de la Nación surge como respuesta ante el siniestro aéreo más grave registrado en territorio sanjuanino. Los legisladores que integran la representación provincial en la Cámara de Diputados impulsan de manera unánime un proyecto de resolución. La diputada Nancy Picón confirmó que "vamos hacer presentación de un proyecto homenaje a las víctimas de la tragedia de Valle Fértil en el Congreso".

La propuesta legislativa reúne la firma de la totalidad de los representantes sanjuaninos, superando las diferencias partidarias. La iniciativa es respaldada por José Peluc y Abel Chiconi de La Libertad Avanza, Nancy Picón Martínez y Carlos Gustavo Jaime Quiroga del bloque Producción y Trabajo, junto a Cristian Andino y Jorge Chica del espacio Unión por la Patria.

Respecto al procedimiento de la iniciativa, Picón explicó que "nos unimos todos los diputados por San Juan y esta iniciativa será presentada durante la próxima sesión en el Parlamento Nacional". El propósito central busca destacar el desempeño de las siete personas que murieron mientras cumplían sus tareas profesionales.

En ese sentido, la legisladora sostuvo que "los seis diputados nacionales hemos querido de manera conjunta expresar nuestro más profundo, pesar por el fallecimiento de quienes han estado al servicio de nuestra provincia, y rendirles un homenaje a quienes, con compromiso y vocación de servicio. Han trabajado cada día por la seguridad de los sanjuaninos y sanjuaninas".

El suceso tuvo lugar este miércoles 29 de julio, aproximadamente a las 10:30, cuando la unidad Bell 412EP perteneciente a la firma Jasfly S.A. impactó en el sector de Los Arrieros, ubicado en el margen norte del Parque Ischigualasto y en las cercanías del límite interprovincial con La Rioja. Las personas a bordo volaban con destino a Chilecito para colaborar en las tareas de combate de un incendio forestal desatado en el cerro de Guanchín.

En el hecho perdieron la vida el Comisario General Rubén Castro, el Comisario Inspector Jorge Carbajal, el Director de Protección Civil Carlos Heredia, el Subjefe de la Policía de San Juan Germán Videla, el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas federales Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Las labores de rastreo se desplegaron en una zona agreste de compleja accesibilidad por vía terrestre denominada Caballo Anca. El hallazgo del helicóptero se ratificó luego de un despliegue de búsqueda articulado entre organismos federales y provinciales.

A la hora de referirse al impacto institucional y social de la pérdida, Picón resaltó que buscan "enviar un mensaje y un abrazo cálido a la familias a sus compañeros de trabajo y a sus amigos con mucho respeto, entendiendo el dolor que están atravesando en este momento y de esta manera hemos querido hacerlo de manera conjunta todos los diputados, entendiendo que hoy el dolor atraviesa todos los sanjuaninos".

Cabe señalar que las autoridades provinciales determinaron tres días de duelo gubernamental, mientras las causas que desencadenaron la caída son materia de investigación por parte de la Justicia Federal.