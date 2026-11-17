La Cámara de Diputados de San Juan tratará este martes 17 de noviembre, desde las 9, el contrato que permitirá administrar los hasta 250 millones de dólares comprometidos por Vicuña para financiar obras de infraestructura en la provincia. La iniciativa busca aprobar el fideicomiso público denominado "Aporte DIA Vicuña", firmado entre el Gobierno provincial y el Banco San Juan S.A. el pasado 7 de octubre. Mientras se prepara la votación, ya comenzaron a anunciarse intervenciones viales que tendrán financiamiento de ese acuerdo, entre ellas la repavimentación de la Ruta Nacional 150 en Iglesia y la recuperación de la Ruta 40 Norte hacia Jáchal.

La convocatoria fue formalizada mediante el Decreto N° 567-VPP-2026 y establece que el fideicomiso será el único tema de la Cuarta Sesión Especial del período legislativo. El proyecto ingresó mediante el Mensaje N° 72 del Poder Ejecutivo, bajo el Expediente N° 2841-2026. El contrato fue firmado por la Provincia, representada por el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, y el Banco San Juan, que tendrá a su cargo la administración fiduciaria.

La votación no implica volver a aprobar el aporte económico de Vicuña. Ese compromiso quedó establecido en el Acta Compromiso firmada el 5 de agosto y fue aprobado por la Legislatura el 19 de agosto, con 27 votos a favor y 9 en contra, mediante la Ley 2836-M. Ahora, los diputados deberán considerar el instrumento que establece cómo se administrarán y aplicarán los recursos.

Uno de los primeros anuncios vinculados con ese financiamiento fue la intervención de la Ruta Nacional 150 en Iglesia. Tal omo publicó DIARIO HUARPE al informar el anuncio de Orrego, la primera etapa comprende 22 kilómetros entre Las Flores y Colola, con una inversión cercana a los 8.000 millones de pesos. El gobernador confirmó que los recursos provienen del acuerdo con Vicuña y anunció el comienzo de los trabajos para el 16 de noviembre. Además, anticipó una ampliación de otros 38 kilómetros hasta Jáchal, que todavía deberá atravesar su proceso de licitación.

Otra intervención que ya tiene financiamiento identificado es la Ruta Nacional 40 Norte. En septiembre, el Gobierno lanzó la licitación para recuperar más de 90 kilómetros entre Talacasto y San Roque, con un presupuesto oficial de 26.103 millones de pesos y un plazo de ejecución de 540 días. Según informó este medio al conocerse el llamado, los fondos para esa primera etapa también provienen del acuerdo con Vicuña. La intervención forma parte de un plan más amplio para recuperar el corredor entre Albardón y Jáchal.

En cuanto al funcionamiento del fideicomiso, los asesores legales del Gobierno explicaron este lunes ante legisladores que el Banco San Juan administrará los recursos y que Vicuña liberará el dinero progresivamente, contra certificados de avance de obra. Es decir, no se transferirán los US$250 millones de una sola vez a las cuentas provinciales. Los proyectos serán seleccionados por los ministerios de Infraestructura y Minería y deberán guardar relación con el desarrollo del proyecto minero y su zona de influencia, particularmente Iglesia y Jáchal. Las empresas ejecutoras, además, deberán ser elegidas mediante licitación pública.

Los funcionarios estimaron que los fondos podrían quedar disponibles entre fines de diciembre y los primeros días de enero, aunque eso no significa que el monto completo vaya a desembolsarse en ese momento. También señalaron que todavía no existe un listado definitivo de todas las primeras obras.

El acuerdo con Vicuña incluye, además, condiciones económicas de largo plazo. Entre ellas establece un esquema de regalías provinciales de hasta el 3% sobre los ingresos brutos de comercialización y una contribución adicional equivalente al 1,5% de las ventas brutas desde el sexto año de producción comercial, bajo las condiciones previstas en el convenio. El aporte inicial de US$250 millones contempla anticipadamente las obligaciones correspondientes a los primeros cinco años por ese concepto.

Con el tratamiento de este martes, la Legislatura deberá dar el aval al contrato que permitirá instrumentar el mecanismo de administración de los recursos. La discusión ya no estará centrada en el compromiso económico anunciado por Orrego en agosto, sino en las condiciones para convertir ese aporte minero en obras concretas para San Juan.