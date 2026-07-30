El dirigente de La Libertad Avanza (LLA) en San Juan, Lucas Díaz, aseguró que Javier Milei llegará con fuerza a las elecciones de 2027 y será reelecto porque, según sostuvo, la mayoría de los argentinos no quiere el regreso del kirchnerismo. Además, marcó diferencias con el oficialismo provincial, aunque afirmó que el espacio acatará una eventual decisión de Karina Milei si define una alianza electoral en San Juan, y consideró que José Peluc debe ser el candidato a gobernador libertario.

Consultado sobre el escenario político nacional, Díaz reconoció que la situación económica continúa siendo difícil para muchos sectores, pero aseguró que el respaldo al Gobierno nacional se mantiene. "Hay gente que está convencida de este proyecto porque no solamente nos acompañó en 2023, sino también el año pasado. La gente entiende que no quiere nunca más kirchnerismo. Por eso, de cara al 2027, Milei va a ser reelecto", afirmó en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

El dirigente consideró que, pese al impacto del ajuste, los indicadores económicos muestran una recuperación y que esa expectativa explica el acompañamiento que, según dijo, mantiene el oficialismo nacional.

La alianza con Orrego, atada a la decisión de Karina Milei

Uno de los principales interrogantes de cara a las elecciones provinciales es si La Libertad Avanza competirá sola o conformará una alianza con el oficialismo que conduce Marcelo Orrego.

Sobre ese escenario, Díaz fue crítico de un eventual acuerdo al señalar que ambos espacios mantienen diferencias importantes en materia de gestión. Sin embargo, dejó en claro que la definición final no dependerá de la conducción provincial. "Nosotros acatamos las órdenes. Si llega una decisión desde arriba iremos juntos. Si eso ocurre será porque habrán visto coincidencias para avanzar en una alianza", explicó.

Mientras tanto, aseguró que el espacio continúa fortaleciendo su estructura con la apertura de sedes en todos los departamentos y el trabajo territorial de sus militantes.

El proyecto libertario para gobernar San Juan

Díaz también adelantó cuáles serían las principales medidas que impulsaría La Libertad Avanza si llega al Gobierno provincial en 2027.

"Tenemos que cortar con el déficit fiscal, achicar el Estado y sacarle el pie de encima a los comerciantes y productores mediante la baja de impuestos", señaló.

El dirigente sostuvo que el crecimiento de la minería y del sector privado permitirá generar nuevos puestos de trabajo y defendió una mayor participación privada en obras de infraestructura, al considerar que el Estado debe concentrarse en reducir el gasto público.

Peluc, el nombre que impulsa la militancia

Al ser consultado sobre quién debería encabezar la propuesta libertaria para la Gobernación, Díaz aseguró que el presidente de LLA San Juan, José Peluc, reúne las condiciones para liderar el proyecto.

"En lo personal pienso que tiene que ser el José Peluc. Es un gran líder, construyó la estructura en toda la provincia y es el reflejo de Milei acá en San Juan", afirmó.

Según explicó, esa mirada es compartida por buena parte de la militancia libertaria, mientras el partido intensifica las reuniones, capacitaciones y recorridas en los departamentos con el objetivo de consolidar su armado político de cara a las elecciones de 2027.

Textuales

Lucas Díaz / Dirigente de LLA San Juan