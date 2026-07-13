Un temporal de nieve y lluvia comenzará a afectar la zona cordillerana de San Juan desde la madrugada de este miércoles 15 de julio y alcanzaría su mayor intensidad entre el jueves y el viernes. El fenómeno estará asociado al avance sucesivo de dos sistemas meteorológicos, con nevadas intensas en alta montaña y lluvias en los valles de Calingasta e Iglesia.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el periodista especializado en meteorología Julio Antonio Fonseca explicó que el primer frente frío llegará desde el suroeste y comenzará a generar las primeras nevadas en la zona de Calingasta. Un día después, el ingreso de humedad desde el Pacífico reforzará las condiciones de inestabilidad y extenderá las precipitaciones sobre buena parte de la cordillera sanjuanina.

El jueves 16 se espera un recrudecimiento del temporal. Según el reporte elaborado por Fonseca, podrían acumularse alrededor de 16 milímetros de lluvia en Calingasta y 7,4 milímetros en Iglesia, mientras las nevadas ganarían intensidad en la alta cordillera.

El momento más intenso llegaría el viernes 17. Para esa jornada, el informe estima nevadas fuertes en cordillera y acumulados de hasta 22 milímetros en Calingasta y 8,7 milímetros en Iglesia.

El viernes sería el punto crítico

La persistencia será uno de los principales rasgos del fenómeno. Tras el ingreso del primer frente durante el miércoles, las condiciones empeorarían el jueves y alcanzarían su mayor intensidad el viernes.

Fonseca señaló que en el Gran San Juan el panorama sería diferente durante los primeros días. Mientras la cordillera permanezca bajo la influencia del temporal, en el llano podrían mantenerse temperaturas más templadas por la circulación de aire del norte, antes de un posterior descenso térmico.

Para el sábado 18, los modelos muestran una disminución en la intensidad de las nevadas y lluvias, aunque las precipitaciones no cesarían completamente durante el fin de semana.

El Niño, como telón de fondo

El episodio se producirá en un contexto climático marcado por El Niño. El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante julio de 2026 las condiciones del fenómeno ENOS son consistentes con una fase cálida y estimó una alta probabilidad de continuidad durante el trimestre julio-agosto-septiembre.

Sin embargo, esa condición debe entenderse como un marco climático general y no como una explicación directa y exclusiva de este temporal puntual.

La llegada de nuevas nevadas genera expectativa por el posible aporte sobre la cordillera sanjuanina, especialmente después de la rápida reducción del manto blanco acumulado durante episodios anteriores. El impacto real sobre la reserva hídrica dependerá, sin embargo, de cuánto nieve, dónde se acumule y cuánto tiempo logre conservarse.

El reporte de Fonseca fue elaborado a partir de información de YR.NO y gráficos de Windy basados en el modelo ECMWF. Los acumulados específicos previstos para Calingasta e Iglesia corresponden a esa estimación meteorológica.