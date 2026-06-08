La causa por uno de los siniestros viales más graves registrados en San Juan durante 2025 tuvo este lunes un nuevo capítulo. Marcos Gabriel Pereyra fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por el choque ocurrido en el departamento 9 de Julio que terminó con la vida de dos personas y dejó a una mujer con lesiones.

La decisión fue adoptada por el juez Sergio López Martí, quien además dispuso que el acusado permanezca alojado en el Servicio Penitenciario Provincial hasta que la sentencia quede firme. De esta manera, el hombre, que había llegado al debate oral en libertad, salió de la sala bajo custodia policial.

El proceso judicial giró en torno al hecho ocurrido el 19 de enero de 2025 sobre Ruta 183, en la zona de La Majadita. Según quedó acreditado durante el juicio, la camioneta Toyota Hilux que conducía Pereyra terminó invadiendo el carril opuesto e impactó contra un Volkswagen Gol Power que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del violento choque fallecieron Juan Alberto Torres Figueroa, quien manejaba el automóvil, y Mirko Aballay Allende, de 23 años, que viajaba como acompañante en la camioneta conducida por el ahora condenado. En tanto, Vanesa Ahumada sobrevivió al siniestro, aunque sufrió diversas lesiones.

Durante el debate, uno de los puntos centrales fue la incorporación de los informes toxicológicos realizados al conductor. Esos estudios establecieron la presencia de cocaína y marihuana en su organismo. Además, los peritos detectaron cocaetileno, una sustancia asociada al consumo simultáneo de alcohol y cocaína.

La Fiscalía había solicitado una pena de cinco años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para conducir, mientras que la defensa pidió la aplicación de la sanción mínima contemplada para el delito. Finalmente, el magistrado resolvió imponer una condena de cuatro años de cumplimiento efectivo.

Pereyra fue declarado responsable por homicidio culposo triplemente agravado y lesiones culposas agravadas, en una investigación que generó una fuerte repercusión por las consecuencias fatales del hecho y por las circunstancias en las que ocurrió el choque.