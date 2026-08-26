Docentes de la UNSJ harán paro de 48 horas para este jueves y viernes

La medida de fuerza de 48 horas (próximos jueves y viernes) convocada en las universidades públicas tendrá participación de docentes y no docentes en San Juan y forma parte de un plan de lucha nacional. Guadalupe Aguiar, referente de SIDUNSJ (Sindicato de Docentes de la UNSJ), explicó que la protesta fue acordada por las organizaciones sindicales y que los reclamos centrales son la recomposición salarial, el cumplimiento de la ley de financiamiento y los acuerdos paritarios.

“Esta medida de fuerza ha sido acordada, articulada y en unidad con todos los sectores nacionales y locales que están dentro de las universidades públicas argentinas. Va a ser un paro contundente de docentes y no docentes”, señaló Aguiar a DIARIO HUARPE.

La dirigente sostuvo que la recomposición salarial es uno de los principales pedidos. “Necesitamos que la docencia pueda llegar a fin de mes, que los salarios adeudados estén y que ese 30% de recomposición salarial que todavía está pendiente se incorpore al salario para poder sostener las economías de los trabajadores de la universidad”, afirmó.

El reclamo también apunta al financiamiento

“Todas las organizaciones sindicales de base de San Juan que estamos federadas a organizaciones nacionales estamos convocando. Eso muestra que el reclamo es transversal a la subsistencia del sistema universitario”, sostuvo.

Y agregó: “La propia universidad, más allá de sus trabajadores y estudiantes, no está recibiendo financiamiento para funcionamiento. Todo este sistema está amenazado y todavía estamos en una situación de crisis permanente”.

La próxima paritaria será clave

La atención estará puesta en la reunión paritaria prevista para el 1 de septiembre en Buenos Aires. Aguiar valoró el adelantamiento del encuentro y planteó expectativas.

“Esperamos que sea un gesto positivo para buscar un acuerdo que beneficie y recomponga al sector. Luego de esa reunión habrá que evaluar lo que ocurra y veremos cómo continúa el plan de lucha si es necesario. Soñamos con que no lo sea”, manifestó.