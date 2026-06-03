

A través de un acuerdo, en el marco de la “Paritaria Pedagógica”, entre el Ministerio de Educación y los gremios docentes de UDAP, UDA y AMET, se saldó una deuda histórica de más de 38 años en la administración pública.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, rubricó con su firma el documento que marcará el inicio del proceso administrativo para la “Titularización de cargos para directivos de Nivel Secundario y Superior y/u horas cátedras”.

Esta acción les permitirá a unos 1500 docentes alcanzar la estabilidad laboral en el sistema estatal.

Este hecho sella un antes y un después en la relación entre el Estado Provincial y su cuerpo docente, reafirmando el compromiso del Gobierno de San Juan con la valorización de la educación.

“Estamos ante una mejora sustancial para los docentes sanjuaninos porque tener estabilidad laboral repercute directamente en la calidad de vida. Los equipos técnicos trabajaron mucho para esto, porque eso hacemos por mandato del gobernador Marcelo Orrego: trabajar para lograr un cambio real”, expresó la ministra Fuentes.

El Decreto Paritario de Titularización que resultó de la “Paritaria Pedagógica” establece la titularización por excepción y por única vez, para cargos directivos (Anexo II) e incluye las condiciones para la titularización de todos los docentes que cumplan con los requisitos hasta el 31 de diciembre de 2025 (Anexo I).

Además, el decreto establece otros dos cambios históricos y sustanciales que actualizan y mejoran el proceso de titularización:

En primer lugar, la creación de la Oficina de Titularización de manera estable y permanente para atención específica de todos los docentes aspirantes a titularizar cargos y/u horas cátedras.

Por otra parte, a partir del año 2027, se habilita el “Nuevo Régimen Continuo de Titularización” para todo el personal docente del Sistema Educativo Provincial perteneciente al Nivel Secundario en todas sus modalidades, Nivel Superior y Profesionales de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios.

De esta forma se marca otro hito en el sistema educativo provincial que termina con las titularizaciones masivas, cada cinco o más años, generando un procedimiento anual para que los docentes tengan la posibilidad de titularizar cuando estén en condiciones de hacerlo.

La secretaria de Educación, Mariela Lueje, expresó que “Hemos transformado un hecho que muchas veces fue usado en campañas electorales en un acto de reivindicación y de pleno reconocimiento de los derechos que asisten a los docentes, a lo largo de su carrera profesional. Va más allá de un mero acto administrativo, constituye un acto de generosidad del gobernador Marcelo Orrego ratificando su compromiso con la educación”.

“El San Juan del futuro se construye desde las aulas y jerarquizar a nuestros docentes es parte importante de esa construcción. Lo hacemos a conciencia, sin prometer lo que no podemos cumplir y con la certeza de que a través de cada docente que titularizará su cargo o sus horas cátedras hay una familia que celebra el trabajo digno”, manifestó por su parte, la ministra.

Anexos del Decreto Paritario de Titularización

ANEXO I: Condiciones y Requisitos Generales de Titularización al 31 de diciembre de 2025.

Contempla lo referido a titulación, antigüedad, conceptos profesionales, buena conducta y buena salud, requisitos establecidos para los docentes que aspiren a titularizar cargos y/u horas cátedra.

ANEXO II: Condiciones y Requisitos para aquellos Cargos que forman parte de la Estructura del Sistema de reemplazos en la coordinación y fiscalización institucional beneficiando a quienes aspiran a la titularización desde hace 38 años.

ANEXO III: Documentación obligatoria para el trámite de la última titularización masiva.

ANEXO IV: Procedimiento de Titularización a partir del año 2027. Establece y habilita de manera permanente, a partir del año 2027, el “Nuevo Régimen Continuo de Titularización” para el personal docente del Sistema Educativo Provincial perteneciente al Nivel Secundario en todas sus modalidades, Nivel Superior y Profesionales de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios.

