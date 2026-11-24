El Banco Central de la República Argentina, el Banco Nación y el presidente de Brasil Lula da Silva protagonizan la jornada financiera de este martes 24 de noviembre de 2026 tras un fuerte salto en todas las cotizaciones. El dólar al público gana $15, equivalente a un 0,9%, y se vende a $1.610 en el Banco Nación, superando por primera vez la barrera de los $1.600. En simultáneo, el dólar blue registra un alza de $15 para ubicarse en un valor máximo nominal de $1.690 en el mercado informal.

La tendencia alcista se consolida tanto en el segmento oficial como en las plazas bursátiles, donde las variantes financieras derivadas de bonos y acciones operadas en simultáneo en el país y en el exterior también marcan récords.

El dólar “contado con liquidación” negociado mediante acciones trepa hasta los $1.806, rompiendo el piso de los $1.800. Por su parte, el dólar mayorista avanza $11 en el día, un 0,7%, y cotiza entre los $1.590 y $1.591, acumulando en noviembre una suba de $57 o un 3,7%, cifra que podría superar la inflación mensual proyectada.

Desde el Banco Central de la República Argentina informaron que el techo del régimen de bandas cambiarias se amplió hoy hasta los $1.981,64 para la flotación administrada. Con este nuevo parámetro, el tipo de cambio mayorista queda posicionado a $390,64, es decir un 24,6% por debajo del límite teórico fijado por la autoridad monetaria. Sin embargo, el fuerte movimiento de las divisas paralelas y financieras impulsa nuevamente la diferencia entre los distintos tipos de cambio que operan en el mercado local.

La brecha cambiaria entre el dólar oficial mayorista y el “contado con liqui” alcanza los $215 o un 13,5%, convirtiéndose en la distancia más amplia desde el 11 de abril de 2025, cuando llegó al 24% en el último día del “cepo” para individuos.

Este diferencial supera incluso el “tope” registrado durante la “corrida” previa a las elecciones legislativas de octubre de 2025, un episodio que en aquel momento demandó la intervención directa del Tesoro de Estados Unidos para evitar que el tipo de cambio perforara el techo de la banda.

El impacto de la devaluación en Brasil y los vencimientos de 2027

El escenario cambiario argentino responde en gran medida al impacto regional proveniente de Brasil, principal socio comercial del país por volumen de intercambio de bienes y servicios. En el país vecino el dólar cotiza hoy a 5,83 reales por unidad, acumulando un salto de 87 centavos o un 17,5% en apenas un mes. Esta fuerte devaluación de la moneda brasileña comenzó el pasado 25 de octubre, fecha en la que Lula da Silva ganó el balotaje presidencial para acceder a su cuarto mandato.

De cara al futuro, los analistas financieros mantienen el foco puesto en la velocidad de devaluación y en el stock de divisas disponibles en las arcas oficiales frente a los compromisos de 2027. Para el próximo año se prevén elevados vencimientos de deuda pública en dólares, a lo que se sumará un esperado incremento en la demanda privada de cobertura antes de las elecciones presidenciales. Esta combinación de factores presiona sobre la estabilidad del mercado y condiciona la acumulación de activos en la entidad monetaria.

La relación entre el nivel de reservas y la tensión cambiaria

La dinámica entre el ensanchamiento de la brecha cambiaria y el nivel de reservas internacionales responde a una relación inversa que se retroalimenta mediante tres mecanismos centrales en economías con intervención oficial.

Cuando las reservas netas caen o no crecen al ritmo esperado, se fortalecen las expectativas de devaluación porque el mercado percibe un menor “poder de fuego” del Banco Central para sostener el tipo de cambio oficial. Esto dispara la dolarización de cobertura, llevando a empresas e inversores a refugiarse en mercados libres y más chicos como el MEP, el “contado con liquidación” o el informal.

Finalmente, el tercer canal corresponde a los costos que implica intervenir la brecha para contener la incertidumbre sobre los precios internos. Cuando el Gobierno decide vender dólares de las reservas mediante la compraventa de activos bursátiles en el mercado secundario para frenar al MEP y al “contado con liquidación”, sufre una pérdida directa de divisas. Si posteriormente no ingresa un flujo genuino de dólares a las arcas del Central, esa merma de activos vuelve a alimentar las dudas de los inversores y reinicia la presión alcista.