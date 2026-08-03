El dólar oficial comenzó la primera semana hábil de agosto con una cotización de $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La diferencia entre ambas puntas es de $50 por dólar. El precio vendedor es el que deben tomar como referencia quienes buscan comprar moneda estadounidense a través de una entidad bancaria, mientras que el valor comprador indica cuánto recibirá una persona que vende sus dólares al banco.

Con estos valores, quienes quieran comprar US$100 deberán desembolsar $151.000, sin contemplar impuestos, percepciones o cargos que eventualmente correspondan según el tipo de operación.

Para adquirir US$500, se necesitan $755.000, mientras que la compra de US$1.000 requiere $1.510.000.

En el sentido inverso, quienes vendan dólares al Banco Nación recibirán $146.000 por US$100, $730.000 por US$500 y $1.460.000 por US$1.000.

La cotización puede modificarse durante la jornada cambiaria, por lo que se recomienda verificar el precio vigente antes de concretar cualquier operación.

Cómo comprar dólares en el Banco Nación

Los clientes habilitados pueden realizar la compra de dólares a través de los canales digitales del Banco Nación. Para operar desde la aplicación BNA+, es necesario contar con una caja de ahorro en dólares y disponer de los pesos suficientes en la cuenta vinculada.

La operatoria está disponible durante el horario bancario, de lunes a viernes entre las 10 y las 15.

Dentro de la aplicación, el usuario debe ingresar a la opción de compraventa de moneda extranjera y seleccionar la operación que desea realizar. Antes de confirmar, el sistema informa el tipo de cambio aplicado, el monto que será debitado en pesos y la cantidad de dólares que se acreditará.

El valor definitivo será el que figure al momento de confirmar la operación, ya que la cotización puede variar durante una misma jornada.

Qué esperan los analistas para el dólar en 2026

El comienzo de agosto llega después de un julio en el que los analistas habían proyectado un tipo de cambio nominal promedio de $1.482.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la estimación mediana para diciembre de 2026 ubica al dólar en $1.673.

Esta proyección representa una variación interanual esperada del 15,5% respecto de diciembre de 2025. Entre los diez analistas con mejores pronósticos, agrupados bajo la categoría "Top 10", la estimación para el cierre del año es algo menor y alcanza los $1.621.

Se trata de proyecciones y no de valores garantizados, por lo que la evolución del dólar dependerá del comportamiento del mercado cambiario y de las actualizaciones que se produzcan durante los próximos meses.

Por ahora, la primera referencia de agosto ubica al dólar oficial en $1.510 para la venta y $1.460 para la compra en el Banco Nación. La cotización deberá consultarse nuevamente al momento de realizar una operación.