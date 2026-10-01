El concejal oficialista de Capital, Mariano Domínguez, respondió a los cuestionamientos de su par opositor Horacio Lucero por los pedidos de informes que, según había planteado, no reciben respuesta del municipio. Domínguez negó esa situación y aseguró que la gestión de Susana Laciar utiliza las comisiones del Concejo Deliberante para que los funcionarios expliquen los temas cuestionados.

“Yo creo que es bastante falaz la afirmación”, sostuvo durante una entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV. Como ejemplo, mencionó el pedido relacionado con la obra de avenida Córdoba, sobre el que el último lunes se realizó una reunión de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, con la presencia de funcionarios municipales.

Domínguez remarcó que Lucero integra esa comisión y que, pese a haber impulsado el pedido, no asistió al encuentro. Según afirmó, la reunión había sido comunicada previamente y también avisada el mismo lunes en el grupo de WhatsApp.

A partir de esa situación, interpretó el reclamo opositor en clave política. “Yo creo que obedece un poco también a la coyuntura política y a una necesidad de posicionamiento político”, sostuvo. Además, cuestionó que se diga que el municipio no responde cuando existe un mecanismo para abordar los planteos. “Sí creo que es un poco faltar a la verdad”, agregó.

Ordenar la Ciudad

Domínguez defendió el rumbo de la gestión de Laciar y planteó que durante los próximos meses el municipio continuará concentrado en el ordenamiento de la ciudad y en obras que impactan directamente sobre el espacio público.

El concejal sostuvo que la palabra que define a la gestión es “orden” y afirmó que las decisiones tomadas sobre los feriantes, los carros pancheros y el uso del espacio público forman parte de una visión de ciudad que excede la coyuntura electoral.

De todos modos, reconoció que el calendario electoral forma parte del análisis político. “La visión electoral es algo que está, no lo vamos a negar”, sostuvo. Aclaró que los antecedentes y los tiempos electorales son elementos que se tienen en cuenta al momento de planificar, aunque remarcó que no pueden ser el único criterio para decidir cuándo avanzar con una obra o una medida.

En esa línea, planteó que la gestión debe sostener sus objetivos más allá del resultado político inmediato. “No puede ser lo electoral lo único que sopese en la decisión. Sí es una parte”, explicó.

Sobre el Ecoparque, Domínguez señaló que actualmente no están disponibles los fondos nacionales que permitieron iniciar el proyecto y sostuvo que, ante los recursos limitados, la prioridad está puesta en obras que utilizan diariamente los vecinos de Capital y de toda la provincia.

Domínguez y su lugar en el 2027

De cara al próximo proceso electoral, Domínguez dejó claro que su horizonte está dentro del proyecto que encabezan el gobernador Marcelo Orrego y la intendenta Susana Laciar. Consultado sobre qué lugar le gustaría ocupar durante 2027, respondió que buscará aportar “donde pueda sumar”.

Entre las posibilidades mencionadas apareció una candidatura a diputado. “Yo creo que el candidato a diputado sería hermoso, sería muy lindo”, afirmó, aunque inmediatamente aclaró que esa definición no depende exclusivamente de él.

El concejal también habló sobre el posible esquema de boleta única y desdobladas, aunque remarcó que todavía no existe una definición legislativa aprobada. Para Domínguez, una eventual separación de las categorías reforzaría la autonomía municipal y marcaría una diferencia entre las elecciones nacionales, provinciales y departamentales.

Textuales

Mariano Domínguez / Concejal de la Capital