Un severo incidente de agresiones en el interior de un hogar derivó en una resolución judicial mediante la cual un sujeto deberá cumplir prisión de manera efectiva. El fuero de Flagrancia dictó la sanción tras dar por acreditada la responsabilidad del implicado en el delito de amenazas agravadas por el uso de arma, enmarcado en un contexto de violencia intrafamiliar y de género. La situación tuvo lugar en presencia de la madre y dos niños.

El suceso se registró en una propiedad ubicada en Pocito. La investigación fiscal determinó que el hombre atacó físicamente a uno de los menores. Ante la intervención de la mujer para resguardar al menor, el individuo tomó un cuchillo de cocina y advirtió a los presentes: "los voy a matar". La víctima consiguió abandonar el inmueble junto a los niños para alertar a la línea de emergencias 911.

Efectivos de las fuerzas de seguridad acudieron al sitio a los pocos minutos y concretaron la detención del sospechoso. Con el consentimiento de la dueña de casa, los agentes inspeccionaron la vivienda, procedimiento en el cual incautaron el elemento cortante empleado durante las intimidaciones y verificaron daños materiales en un mueble causados durante el altercado.

Las tareas investigativas estuvieron conducidas por el fiscal coordinador Francisco Micheltorena y los ayudantes fiscales Lilian Mari y Andrés Cerutti. La representación del Ministerio Público recabó la denuncia formal, las grabaciones del llamado al 911, las actas policiales, declaraciones testimoniales, registros fotográficos de la escena y la prueba material del elemento incautado.

Durante un procedimiento abreviado, la magistratura impuso inicialmente el castigo de un año de encierro por el caso juzgado. Sin embargo, al unificar esta medida con un antecedente condicional previo que pesaba sobre el imputado, la pena definitiva se estableció en dos años de encierro efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial.