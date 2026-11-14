Las imágenes fueron registradas este viernes 13 de noviembre en el departamento cordillerano y rápidamente se viralizaron en las redes sociales de San Juan por el conmovedor gesto de solidaridad animal.

Una impactante escena registrada en medio de la naturaleza cordillerana conmovió a miles de usuarios en las redes sociales durante las últimas horas. El video, difundido originalmente este viernes 13 de noviembre por la cuenta Pino Games, muestra el dramático momento en que tres caballos quedan atrapados en plena crecida de un río en Calingasta y protagonizan una verdadera muestra de instinto y solidaridad animal.

En la grabación se observa cómo los equinos luchan con todas sus fuerzas para avanzar contra la intensidad de la corriente que los sorprendió en el cauce. Mientras dos de ellos logran tomar ventaja y acercarse a una zona más segura, el tercer ejemplar comienza a perder estabilidad frente al empuje del agua, dando la sensación de que no lograría superar el tramo más profundo.

El momento clave que se volvió viral

Lejos de continuar su camino hacia la orilla para resguardarse, los dos caballos que iban adelante advirtieron la dificultad de su compañero y tuvieron una reacción inesperada: se dieron vuelta y regresaron hacia el sector más comprometido del cauce para acompañarlo, marcarle el paso y darle el impulso necesario hasta que finalmente los tres consiguieron vencer la fuerza del agua y ponerse a salvo.

La secuencia no tardó en replicarse en distintas plataformas digitales de San Juan, donde despertó cientos de comentarios destacando la inteligencia, la lealtad y el fuerte vínculo entre los animales frente al peligro de las crecidas estivales, un fenómeno característico de la zona cordillerana.

Fuente: Telesol.